A két, eddig hibátlanul teljesítő csapat a Bajnokok Ligája selejtezőjéből egyaránt továbbjutott, de pihenni nem sok idő maradt egyik oldalon sem. Igaz, Mihók Attila vezetőedző még a nemzetközi meccsek előtt elmondta, olyan fizikális felkészítést kapott egylete, hogy inkább a mentális fittség, ami fontos lehet.

A foci vb, vagy éppen a rossz idő otthon marasztaló volta ellenére is szépen megtelt a lelátó az uszodában. A két mester, Mihók Attila és dr. Sike József öleléssel köszöntötte egymást, hiszen évekig együtt dolgoztak Dunaújvárosban. Szintén ellenfélként érkezett Szilágyi Dorottya, aki ismét a hevesiekhez igazolt, Szellák Csengével egyetemben.

DFVE–Eger 11–10 (2–2, 2–2, 5–2, 2–4)

DFVE: Aarts – Szabó 1, Dobi 1, Mahieu 2, Garda 2, Mucsy, Sümegi 3. Csere: Horváth, Jonkl 2, Kardos D., Somogyvári.

Eger: Kiss – Kékesi 2, Czigány 3, Parkes 2, Szellák, Szilágyi D. 1, Bódi. Cs.: Jancsó, Borsi 2, Molnár, Katona, Szilágyi Sz.

Gól emberelőnyből: 4/9, illetve 2/8.

Gól ötméteresből: 2/3, illetve 0/0.

A mérkőzés a félidőig szoros volt, majd a harmadik negyedben remek védekezéssel és Aarts bravúrjaival – hatvanhét százalékos, parádés hatékonyságnál tartott akkor – lehúzta a rolót a csapat, elöl pedig remekbe szabott gólokkal 11–6-ra lépett el. Az utolsó perceket ugyan izgalmassá tette az Eger, de a DFVE megnyerte a forduló rangadóját.

Mihók Attila azt mondta a találkozót követően, hogy a Bajnokok Ligája után nehezen szedték össze magukat, belecsöppentek egyik nagy mérkőzésből a másikba.

– Azt mondtam a lányoknak, úgy fogják fel a találkozót, mint a Bajnokok Ligája ötödik felvonását, csak így működhet a dolog. Egy olyan ellenféllel szemben, akik szintén a BL-ben szerepelnek és csoportjukban reálisabb volt továbbjutásuk, mint a miénk. Ennek megfelelően nagyon nagy alázattal és fegyelmezettséggel kellett készülni és végigjátszani a meccset – mondta.

Kiemelte, a szezon előtt a szokottnál többen kérdezték tőle, mi lesz a csapattal, hogy ennyire meggyengült. Erre azt felelte, az lesz, mint ami sokszor volt: jönnek a „kicsik”, és rájuk hárul a felelősség, a hangsúly. Aztán, hogy ezzel mennyire élnek, nem az első meccseken, hanem a következő években dől el, tényleg akarják-e ezt a nem annyira irigylésre méltó életmódot.

– Egyelőre úgy tűnik, a szerdai alapján is, ezek a kislányok igyekeznek felelősségben, fegyelmezettségben felnőni a feladathoz. Aki itt volt, láthatta, eltaláltunk egy-két lövést, ami nem mindig van így. Miközben hátul a megbeszélteket sikerült egész jól betartani, ennek volt köszönhető a nagy különbségű előny. Aztán a végén gyorsan kiderült, azért van még mit tanulni és rendbe szedni, mert három perc alatt leadni ekkora fórt, nem a rutin jele. Persze, előtte abszolút aláírtuk volna ezt az eredményt, s most meg kell találni magunkban azt a jó pontot, hogy csakis örüljünk, mert szerintem európai szintű csapatot győzünk le, még ha nem ez volt a két együttes legjobb meccse, de boldog vagyok, hogy ez pontokban is megjelenik.