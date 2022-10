A Brassótól elszenvedett vereség, majd a Gyergyói HK bravúros legyőzése után közel állt az újabb meglepetéshez az Acélbikák alakulata. A DAB a remek második harmadának köszönhetően már 4–2-re vezetett, a csíkiak azonban nem hagyták annyiban, és kiegyenlítve hosszabbításra mentették a találkozót. A ráadás 3. percében Részegh nagyon gyorsan korcsolyázott végig a pályán, majd kilőtte a bal felső sarkot, eldöntve ezzel a találkozót.



SC Csíkszereda–DAB 5–4 h.u. (2–1, 0–3, 2–0, 1–0)

DAB: Kovács – Niskanen (1), Varga, Pinczés 2, Valtola – Embrich 2, Léránt, Hadzinikolic (1), Brus, Dézsi (1) – Lammi, Vas, Stan, Somogyi, Szalma (1) – Strenk, Horváth, Toltushko, Marosi, Szabó.

Niko Eronen vezetőedző, DAB: – Az első húsz percben két gólt is ajándékoztunk az ellenfélnek. Aztán sikerült felszívni magunkat, és átvettük a vezetést. A Csíkszereda ekkor ismét többet birtokolta a korongot, de a defenzív zónában a játékosaim keményen oldották meg a védekező munkát. Nagyon örültem, mikor öt másodperccel a második harmad vége előtt kétgólosra növeltük előnyünket, de a harmadikban hagytuk könnyen felzárkózni a hazaiakat. Ezután pedig át is vette a Csíkszereda az irányítást, majd ki is egyenlített. Mindezek ellenére tetszett a küzdésünk, a védekezésünk is tetszetős volt, a kapusunk pedig remekül teljesített, sokat köszönhetünk ma neki.



Tódor Krisztián másodedző, Csíkszeredai Sportklub: – Jól kezdtük a mérkőzést, sorra alakítottuk ki a helyzeteket. Sajnos másodjára jövünk ki úgy a középső harmadra, hogy nem vagyunk elég összeszedettek. Olyan szituációban hagytuk őket érvényesülni, amelyekben nem engedhetnénk meg hasonlót, viszont ismét sikerült nagy csapatmunkával visszajönnünk a mérkőzésbe, a hosszabbításban pedig idén először megnyertük a mérkőzést. A közelgő Kontinentális Kupa küzdelmein győzni szeretnénk. Próbálunk megfelelően koncentrálni a feladatunkra, hisz az a tervünk, hogy győzelmekkel térjünk haza.

