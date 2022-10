Fontos állomáshoz érkezett az Alba Fehérvár, a Dunaújvárosi KKA és a Mosonmagyaróvár korábbi kiváló kézilabdázója, Tilinger Tamara. Hat hónappal azután, hogy március közepén mellrákot diagnosztizáltak nála, megkongatta a Remény hangja harangját. Azt, amelynek erőtől duzzadó hangja azzal nyújt támaszt a kemoterápiát kezdőknek, hogy a kezelés végére ért betegek jelzik: van remény!

Tamarának sokat segít a testvére Forrás: Tilinger Tamara

A 33 esztendős Tilinger 13 kemót kapott, majd jönnek a melleltávolító műtétek. A fájdalmas, keserves kezelés nem törte meg, „Pumi” elszánt harcos. S a betegséggel vívott háború harctéri tapasztalataiból merített erővel most édesapját is segíti. – Sajnos kiderült, ő is beteg. Műtötték, két bordáját ki kellett venni. Lábadozik, a kemoterápia előtt áll. Nem olyan típus, mint én, folyamatosan figyelmeztetem, olykor rápirítok, nem szabad elhagynia magát, remélem, tudok neki erőt adni. Én már nagyon jól vagyok, csinálom, amit kell, várom a műtétet, s már edzek is. A napokban vágattam le utoljára a hajam, már nőhet kedvére. Elkezdtük a szuris utókezelést, ami megöli a megmaradt rákos sejteket is, emellett gátolja a kiújulást. Ebből tizenkettő lesz.

Tamara 2022 márciusában egy önellenőrzés során fedezett fel egy kétcentis csomót a mellében. A lesújtó szövettani eredményt követően költözött haza a szülői házba Svájcból, s kezdte meg itthon a kemoterápiás kezeléseket. Az első után semmit sem érzett, a második, harmadik és negyedik után nagyon rosszul volt.



– Nem is magától a kemoterápiától voltam padlón, hanem a fehérvérsejt-növelő injekcióktól. A csontvelőre hat, ami akkora fájdalommal járt, hogy még engem is megfektetett. Meg sem bírtam mozdulni. A testvérem és édesanyám támogatásával tudtam csak járni. Ahogy véget ért ez a kúra, minden fájdalmam elmúlt.

Az aktív pályafutását 2021-ben, Mosonmagyaróváron befejező Tilinger számos kemény küzdelemben edződött a pályán. Most új hadviselést kellett megismernie, és alkalmaznia. A túlélését. – Összezsugorodott a daganat, félcentisre apadt. A kontrollvizsgálat után mentem a sebészhez, aki a melleltávolító műtétet végzi, ő azt mondta, szinte már csak a helye látszódik az ultrahang-felvételeken. Hála Istennek, kinyírtuk!



Összesen három műtéte lesz, az első hétfőre volt tervezve, az érintett bal mell eltávolítása. Kap egy tölthető implantátumot, ami fél évig lesz bent. A második operációval bekerül a végleges implantátum, s a jobb mellbe a tölthető expander. Újabb négy hónap elteltével pedig megkapja a második végleges implantátumot is. Jövő nyárra érhet az út végére. Fizikálisan egyre jobb formában érzi magát, csupán az ujjai vége zsibbad. De ez nem gátolta meg abban, hogy újra edzésbe álljon. A sportszakmai berkekben is elismert gyógytornász-fizioterapeuta, Horváth Hajnalka útmutatása szerint tréningezik.



– Fél év kiesett, teljes testre kell erősítenem. Volt már súlyzós edzésem is, heti két alkalommal edzem. Jó újra mozogni. Csak jó hírekkel tudok szolgálni! – mondta Tamara, aki természetesen figyeli a nemrég rajtolt bajnokságot. Tervei szerint hamarosan meccsre is megy. – Október 21-én ott szeretnék lenni a csarnokban, hiszen jön az Albához az Óvár. Triscsuk Krisztinának említettem is, szerezzen nekem VIP-jegyet...