A küldöttség először Münchenbe, majd Manchesterbe repült, a magyar delegációt ezt követően busszal szállították a helyszínre.

Kovácsék Zsófiáék pénteken délután már pódiumedzésen vesznek részt. A sorsolás alapján a mieink a negyedik selejtezőcsoportba kerültek, ahol a svédekkel és az ausztrálokkal szerepelnek, és talajon kezdenek majd.

A nagy létszám miatt a hölgyeknél két részletben zajlik a kvalifikáció, szombaton az első két csoport, vasárnap a másik nyolc mutatja be a gyakorlatait. Ekkor lépnek a szerekhez a magyarok is, 11 és 12.20 óra között. A selejtező ugyanúgy zajlik majd, mint a férfiak esetében, tehát az ötfős csapatból négyen mehetnek fel a szerre, ahol a csapateredménybe a legjobb három pontszám számít. A selejtező egyben kvalifikáció a csapat, az egyéni összetett és a szerenkénti finálékra is. A csapatdöntőbe a legjobb nyolc nemzet kerülhet be, ahol szerenként már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát.

Fontos, ez az első lehetőség az országok számára, hogy kvótát szerezzenek a 2024-es párizsi olimpiára: a csapatdöntő első három helyezettje kvalifikál az ötkarikás játékokra. Az egyéni összetett huszonnégyes fináléba nemzetenként két tornász juthat be, a szerenkénti döntőkre ugyanez érvényes a legjobb nyolc tornászt tekintve.