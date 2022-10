A DAB – DEAC meccs az Acélbikák számára kezdődött nagyon jól, hiszen a találkozó elején egy perc alatt két gólt is szereztek. A mérkőzés végére a vendégek kiegyenlítettek, így jöhetett a hosszabbítás, amiben nem született gól. Szétlövés döntött a pontok sorsáról, a győztes ebben az esetben kettőt, a vesztes egyet kap. Maratoni volt a büntetőpárbaj, amelynek a tizenkettedik párjában Embrich döntött a DAB javára.

A dunaújvárosiak ezzel a két ponttal megerősítették a hetedik helyüket, de a negyedik Gyergyói HK-tól egy, a harmadik DVTK-tól pedig csak három pontra vannak.

DAB – DEAC 3-2 (2-1, 0-1, 0-1, 0-0, 1-0) – szétlövéssel

DAB: Järvinen - Svars, Erdély, Niskanen, Pinczés, Valtola, Léránt, Brus, Embrich 1 (1), Hadzinikolic 1, Dézsi (1), Lammi, Vas (1), Szalma, Török, Somogyi B. 1, Tamás, Stan, Horváth, Marosi. Vezetőedző: Niko Eronen.

DEAC: Hetényi - Jakabfy, Zalamaj, Spirko (1), Izacky (1), Dalecky 1 - Bukor, Vokla, Molnár D. 1, Sági, Révész - Bogesic, Szoszunov, Kozma, Mihalik A. (1), Novotny - Sándor, Ördög, Mihalik G., Szmirnov. Vezetőedző: György József.

Nyilatkozatok.

Niko Eronen: – Nagyon jól kezdtünk, meg akartuk mutatni, ez a mi pályánk, és azt gondolom, ez sikerült is, az első harmad a miénk volt. A másodikban sajnos nem éltünk a kettős előnyünkkel, ez egyértelműen felhozta a Debrecent, amely gyorsan szépített is, majd a harmadik felvonás elején ki is egyenlített. Bár az utolsó harmadban megvoltak a lehetőségei mindkét csapatnak, egyik sem tudott élni ezekkel. Örülünk a két pontnak, nagyon keményen megdolgoztunk érte, ezért azt gondolom, hogy végül megérdemelten nyertünk.

György József: – Beszéltük a mérkőzés előtt, hogy egy ilyen csatában a mentális tényezők dönthetnek. Így is történt, mert az első harmadot nagyon rosszul kezdtük, és egy perc alatt kétgólos hátrányba kerültünk. Ezt követően viszont nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy visszajöjjünk a meccsbe, ami végül sikerült is, de a hosszabbításban nem menedzseltük jól a korongot, a büntetőknél a hazaiak voltak pontosabbak. Ezzel együtt elégedett lehetek azzal, ahogy kétgólos hátrányból felálltunk, illetve azzal is, amilyen munkát elvégeztünk ma délután.