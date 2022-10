A szombati győzedelmes rajt után szerdán este máris itt a következő kihívás a DFVE női vízilabdázói számára. Mihók Attila csapata a második fordulóban szerdán 19 órától a III. Kerületi TVE vendége lesz. A hazai csapat papírforma vereséggel kezdte a szezont, a jelentősen megerősödött Ferencvárostól kaptak ki 20–6-ra úgy, hogy tizenegy játékossal tudtak kiállni, amíg a vendégek 16–4-es sikerrel rajtoltak.



A szerdai találkozón is a dunaújvárosi alakulat lesz az esélyes a fővárosiakkal szemben, akiknek kevesebb lehetőségük van a profi csapatokhoz mérten közösen edzeni. Keretükben ismerősként ott lesz a dunaújvárosi nevelésű Brezovszki Gerda, aki 2021 nyarán távozott addigi egyetlen klubjától.

– Eddig mindene ellenük vívott meccsünk brusztos volt velük, még ha az eredmény ezt nem is mutatta. Náluk is átalakult a játékoskeret, de center poszton nagy erősítést jelent számukra az olimpiai bronz­érmes Gyöngyössy Anikó. Ez minden bizonnyal a támadójátékukban is megmutatkozik. Remélem, ugyanolyan koncentrációval fogunk vízilabdázni, mint a Győr ellen – mondta Garda Krisztina a találkozóról.