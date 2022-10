A csapat a honlapján ír a részletekről:

Nehéz csata várt akadémiánk felnőtt csapatára, mely a közelmúltban a Debrecent legyőző Budaörs gárdáját látta vendégül a sportcsarnokban délután öt órától. A mérkőzés előtt városunk díszpolgárát, a helyi hírlap újságíróját, Jankó Árpádot köszöntötte együttesünk vezetése 80. születésnapja alkalmából, majd a megható percek után kezdetét vehette az összecsapás, melyen gyakorlatilag az első perctől az utolsóig parádés hangulatot teremtettek a Red Alert ultrái, akik szintén adtak egy születésnapost Kiss Viktor személyében.

Az első percekben azonban még inkább a vendégeknek volt oka az örömre, ugyanis kissé bizonytalanul vágtak neki a meccsnek a mieink, s ez elsősorban a támadásokon volt tetten érhető. A hazai pontatlanságokat ráadásul hatékonyan használta ki a Budaörs, mely a 8. percben már három góllal vezetett, s bár idővel elkezdtek jönni a dunaújvárosi gólok is, a 14. perc elején még mindig 5-8-as állást mutatott az eredményjelző. A visszafogott első fertályórát követően azonban egyre inkább kezdett összeállni akadémistáink támadójátéka, s mivel a védekezés ezúttal végre jól működött, Farkas, Szalai és Kazai találataival végre sikerült egyenlíteni (8-8), majd az izgalmas véghajrában Poczetnyik révén végre a vezetést is magához ragadta a Kohász (10-9).

Ezzel együtt bőven ígért még izgalmat a második felvonás, ám kézilabdázóink ettől mindenképpen szerettek volna eltekinteni, ezért nagy odafigyeléssel, s hatékonyan vágtak neki a második felvonásnak, s Borgyos, Nick és Fodor találatainak is köszönhetően 15-11-re megléptek vetélytársuktól. Hiába kért időt Buday Dániel, akadémistáink továbbra is pontosabban, jobban játszottak a Budaörsnél, s a 43. percben már hatgólos előnynek örülhetett a hazai publikum (19-13). Bár a meccsnek természetesen ekkor még nem volt vége, hiába próbált meg mindent a Budaörs, az erőszakos, jó hazai védekezés többször is megoldhatatlan feladat elé állította a vendégeket, így kézilabdázóink magabiztosan őrizték előnyüket. Kiválóan szállt be a mérkőzésbe a jobbszélen fiatal akadémistánk, a mindössze tizenhat éves Agócs Alexandra, aki 3 lövésből, 3 gólt szerzett az összecsapás utolsó negyedében. Végül a kiváló hangulatú mérkőzésre kilátogató szurkolók teljesen megérdemelt, 26-22-es győzelmet láthattak, amellyel a csapatunk itthon tartotta a nagyon fontos bajnoki pontokat és feljött a tabella ötödik helyére.

DKKA - Moyra-Budaörs 26-22 (10-9)

DKKA: Bartulovic 1 – Arany 1, Borgyos 3, Farkas J. 4, Weisheitel, Horváth P. 3, Kazai 1. Csere: Oguntoye (kapus), Nick 3, Krupják-Molnár, Szalai B. 4, Fodor N. 2, Poczetnyik 1, Agócs 3, Matucza. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.