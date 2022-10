– Nem lesz könnyű dolgunk. Videón is elemeztük őket, tudjuk, mit kell tennünk a sikerért – mondta röviden a Fradi orosz mestere, Sztanyiszlav Csercseszov a találkozó előtt a hazai együttesről. Az esélyeket különösképpen nem kellett taglalni, főleg annak fényében, hogy a zöld-fehérek meglehetősen erős kerettel érkeztek Iváncsára. Csercseszov nem bízott semmit a véletlenre, ott volt a csapatban Traoré, a két Mmaee fivér, Zachariassen, Laidouni, valamint Besic is. Szinte alig volt változás a vendégeknél a legutóbbi Európa-liga-meccshez képest, nyolc helyen egyezett meg az összeállításuk.

IVÁNCSA KSE–FTC 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

Iváncsa: Varga Á. – Aradi, Barta, Cseszneki, Horváth, Kercsó, Kovács S., Nyilas, Petrezselyem, Suszter, Vellejos.

FTC: Bogdán – Botka, S. Mmaee, Thelander, Knoester, Besic, Laidouni, Zachariassen, Mercier, A. Traoré, R. Mmaee.

Az első gólt a 4. percben egy védelmi hibát megelőzően hozta össze a Fradi, bár Varga Ádám bravúrral védte Traoré, majd Laidouni lövését, a kipattanóból Zachariassen közelről a kapuba talált. A 7. percben azonban megrázta magát az Iváncsa, Kercsó bal oldali átadása tisztán találta Susztert, aki nem tétovázott, és kilőtte a bal alsó sarkot. Bátran játszottak a piros-fehérek, egyáltalán nem „estek hasra” a fővárosi gárdától. A 19. percben a második vendégszöglet után Ryan Mmaee fejelt a jobb alsóba, átvéve a vezetést, 1–2.

A szünetben cserélt az Iváncsa, beállt Maka, akitől gólt, gólokat várt Tóth András. Az 55. percben egy hazai szöglet után a lecsorgó labda Aradi elé került, aki tolt rajta egyet befelé, majd 13 méterről lőtt, Bogdán Ádám késve vetődött, megint egyenlített a hazai gárda! A hajrához közeledve az FTC egyre nagyobb erőket mozgósított, de eredménytelenül – jöhetett a hosszabbítás.

Annak hatodik percében egy balról érkező beadást S. Mmaee mellől Suszter készített elő Kercsónak, aki a hiába vetődő Bogdán mellett a kapuba lőtt, 3–2. A folytatásban csupán az volt a kérdés, bírja-e az Iváncsa a nagy nyomást, a játékosok egyre fáradtabbnak tűntek. Sorra jöttek a Fradi helyzetei, de a hősiesen küzdő védők emberfeletti munkát végeztek. Még az utolsó pillanatban is megvolt az esélyük az egyenlítésre, de a 120. percben Varga Ádám kétszer is elképesztő bravúrral védett. Nyert az Iváncsa, ami után hatalmas ünneplés kezdődött a pályán és a hazai nézők között.

Tóth András, az Iváncsa vezetőedzője a mérkőzés után az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta, nagyon büszke a csapatra, de egyelőre még ízlelgetnie kell a történteket.

– Óriásit melóztunk, talán egy kicsit játékban is fel tudtuk venni a versenyt a Ferencvárossal. Mindent kitettünk a pályára ezen a napon, volt focink is, rúgtunk gólokat, csúsztunk-másztunk, óriási gratuláció a srácoknak, köszönöm nekik ezt a mai élményt – mondta a tréner, akinek alig maradt hangja a meccs végére. Hozzátette, nem bunkerfocira készültek, és ez sikerhez vezetett.

Tóth szerint kulcsmomentum volt, hogy ferencvárosi vezetésnél nem estek össze. Arra a felvetésre pedig, hogy Baki Imre iváncsai klubelnök a mérkőzés előtt úgy fogalmazott, túl nagy csoda lenne legyőzni a Ferencvárost, azt mondta: „Én hiszek a csodákban”.

Sztanyiszlav Csercseszov szerint a játékosai mindent megtettek a győzelem érdekében, de a kupasorozatokban időnként előfordulnak ilyen mérkőzések.

– Tudtuk, egy jól szervezett csapat vár ránk, amely vezeti a saját bajnokságát. Ma is nagyon koncentráltak voltak, csaknem minden helyzetüket kihasználták, amíg mi rengeteget dolgoztunk ki – fogalmazott hozzátéve, cserékkel próbált belenyúlni a meccsbe, támadókat hozott be, de hiába volt sok helyzetük, kimaradtak, már csak azért is, mert a hazaiak kapusa nagyon jól védett.