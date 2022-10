Kezdjük a legaktuálisabbal. Holnap este a jégkorong Magyar Kupa első fordulójában a tavalyi erős keretét megőrző Worm Angels a MAC Ikonok ellen korcsolyázik jégre a Kisstadionban. Pikáns csatára lesz kilátás, hiszen az utóbbi két – még ob II-es – idényben a felek kőkemény, fordulatos csatákat vívtak egymással. Mint arról már korábban bővebben is beszámoltunk az újvárosi hokisport részéről a Worm Angels egyik alapító tagja lesz a hamarosan debütáló Liga 2-nek, azaz az Andersen Ligának. Ennek megfelelően a Worm szinte egészében megtartotta tavalyi, roppant erős kollektíváját. A napokban jelentették be, hogy Komáromi Dávid is marad a klub kötelékében. A Worm hivatalos közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint Komáromi Dávid Dunaújvárosban született és nevelkedett, a korosztályos bajnokságok után 21 évesen mutatkozott be a Mol-ligában és az osztrák másodosztályban. Az U21-es bajnokság mellett az ob II-ben szereplő Dunaújvárosi Jégtörők csapatában is játszott. Jelenleg a Dunaújvárosi Acélbikák U8-as és U10-es együttesénél dolgozik edzőként. Harmadik szezonjára készül a Worm ­Angels kötelékében. Az elmúlt hetekben a stáb számos, a magyar hokiban jól csengő nevet is bejelentett: így például Kiss Ákos, Rafaj Attila, a Szepessy fivérek és Minárik továbbra is az újvárosi piros-feketéknél kergeti tovább a pakkot.



Az Acélbikák Erste Liga-csapata pedig a miskolciak második számú, akadémiai gárdájával játszik a kupában ma este fél héttől a Miskolci Jégcsarnokban. A fiúknál maradva, már arról is adtunk hírt, hogy egy új, az ob IV/C bajnokságban induló gárdával is bővült a klub az R’Angels-Kohász Címert Rája (KCR). A csapat vasárnap hazai jégen játszott edzőmérkőzést az Óbudai Gepárdokkal.

Két kiírásban is játszanak majd az újvárosi lányok Fotó: DH-archív

A hölgyeknél két kiírásban is indít csapatot az Angels.

Az U25-ös pontvadászat A jelzésű kiírásában október 15-én a MAC Marilyn ellen kezd az Angels.

A B jelzésű csoportban lesz kikért szorítaniuk az újvárosi hokihíveknek, hiszen az újvárosi ifjú hölgyek itt is jégre lépnek. Az alapszakasz első körében pedig október 9-én, e héten vasárnap este meccselnek a Tatabányai Polipokkal – az mjsz.hu által kiadott beosztás szerint.

A klub fejlődési irányát bizonyítja és egyben jelzi, hogy terjeszkedni kíván, azaz újabb jeges egységet és edzési lehetőséget alakítana ki már akár a közeljövőben is. Információk szerint mindezekről jelenleg is zajlanak az egyeztetések az illetékesekkel és az önkormányzattal is.