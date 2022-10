A 26–22-re megnyert szombati találkozóról Rapatyi Tamás vezetőedző elmondta, nagyon nehéz meccset játszottak, mert a Budaörs egy jó és taktikus csapat. Az ellenfél lassítani próbálta a Kohász gyorsabb kézilabdáját, ami nehézségeket okozott nekik.

– Amikor ezt sikerült megoldani, akkor tudtuk az előnyünket is megszerezni. A Budaörssel szemben nehéz és kellemetlen védekezni, de ezt fegyelmezetten, a hibák ellenére alapvetően jól meg tudtuk oldani, amit a kevés kapott gól is mutat. Támadásban a négy–kettes védekezés meglepett minket, de az volt a szerencse, a lányok itt is fegyelmezettek voltak, és ki tudták alakítani a ziccereket. Ebben volt szerencsénk is, ezt a formát még gyakorolni kell. Azonban jó úton járunk, de sok munka van előttünk, és javítjuk folyamatosan a hibákat, mindig kicsit fejlődik a játékunk, mint ez szombaton is látható volt – értékelt a szakvezető.

A védekezés mellett támadásban is remeklő, három gólig jutó Nick Viktória gratulált a társaknak és büszke rájuk, mert csapatként küzdöttek. – Tudtuk, nehéz ­meccs lesz, de jobbára sikerült megvalósítani azt, amit előtte gyakoroltunk. Nem kezdtünk jól, de a második félidőben a lerohanásos gólokkal sikerült megnyugtató előnyre szert tenni, és végül győzni – tette hozzá.

Az 5. forduló további eredményei: Ferencváros–Vác 42–29, Győr–NEKA 34–20, Békéscsaba–MTK Budapest 25–27, Debrecen–Érd 32–24, Alba Fehérvár–Mosonmagyaróvár 27–30, Kisvárda–Siófok 17–26.

A dunaújvárosi csapat eddig két, előtte álló riválistól, a Debrecentől és a Mosonmagyaróvártól kapott ki, a Békéscsabát, az MTK-t és a Budaörsöt pedig legyőzte, emellett az Alba Fehérvárral döntetlent játszott.

A góllövőlistát Farkas Johanna vezeti, hat meccsen szerzett negyvenhat találatával, őt a váci Kuczora Csenge követi 42/5-ös mutatóval. Szintén Farkas az első a lövések statisztikájában, hetvennégy százalékos eredményességgel. S e mutatók értékét jelentősen növeli, hogy mindezeket úgy érte el, hogy átlagban 32 percet volt csak a pályán a találkozókon.