Aquantis Megyei II. osztály Dél felnőtt csoport nyolcadik fordulójában igazán szép volt a góltermés Fogalmazhatunk úgy is, hogy szüret idején gólszüret! Mezőfalva behúzta a kötelező győzelmet otthon Nagyvenyim ellen. Nyert az Előszállás és a Baracs is. Utóbbiak 9:0-ra hazai környezetben „szüreteltek” Szabadbattyán ellen. Nagykarácsony szintén kilenc góllal vonult le a pályáról Lepsényben. Adony a múltheti baracsi botlás után folytatta sikersorozatát. Ezúttal a csoport jó iramban feltörekvő csapatát a Beloianniszt múlta felül egy találattal, és ezzel otthon tartotta a három pontot. Előszállás is remekelt a Seregélyest fogadva. Féltucat gólt lőttek és csak kettőt kaptak. Győzött a Kisláng is. Sok helyzet után végül három találattal letudták Aba Sárvíz csapatát. A tabellán az első négy helyen nincs változás, mindegyik együttes nyert. A középmezőnyben Adony hármat lépett előre. A lista végén szintén változatlan az állás. Nagyvenyim a nyolcadik forduló után is pont nélküli. Talán a következő meccsen, hazai környezetben a Káloz ellen megjön a szerencse.

KK Grain Kft.-Mezőfalva - Nagyvenyim 4:1

Az első félidő harmincadik percében Németh kezdte a gólgyártást. A tizenhatoson belülről a hosszúba lőtt. 1:0. A negyvenedik percben szögletből beadott fejessel Balázs is feliratkozott a listára. 2:0. Szünetet követően folytatódott a hazai nyomás melynek eredményeként az ötvenkettedik percben Sági távoli bombája akadt meg a nagyvenyimi hálóban. 3:0. A hetvenegyedik percre büntetőhöz jutott Mezőfalva. A tizenegyest a frissen beálló Sebestyén értékesítette a vendégek felső léce alá. 4:0. A nagyvenyimiek becsületét a nyolcvanegyedik percben, szintén büntetőből Jákli mentette. 4:1. Ezután már nem volt kérdéses a három pont sorsa.

Adony (f) a baracsi botlást javította otthon Beloiannisz ellen



Mezőfalva: Kovács, Sági, Balázs, Sümegi, Kis, Török, Balogh, Németh, Kovács, Kertész, Kovács. Cserék: Balogh, Sebestyén, Antal, Villám, Csontos, Antal.

Nagyvenyim: Németh, Kovács, Ferencz, Kürti, Fodor, Kovács, Jákli, fehér, Wadolowski, Szabó, Török. Csere: Fekete.

Gólszerzők: Német László, Balázs Sándor, Sági József, Sebestyén Fábián

Villám Balázs Mezőfalvi edző a találkozó után így értékelt: - Nem akartam túl nagy lelki terhet rakni a játékosaimra a mérkőzés kezdetén, mert a szomszédvári rangadók amúgy is kiemelt jelentőségűek. Ettől függetlenül kötelező volt a győzelem az itthoni közönség és a listán elfoglalt helyünk miatt is. Jó hangulatú mérkőzésen, nagyszámú közönség előtt, megérdemelten győztünk egy becsülettel küzdő csapat ellen.

Mezőfalva (p) stabil játékkal, megérdemelten tartotta otthon a három pontot



Adony – Beloiannisz 3:2

Adonyban is szomszédvári rangadót tartottak, ahol nagy csatában a Duna-mentiek ünnepelhettek a meccs végén. Fokozott érdeklődés mellett, jó iramú játékot láthatott a közönség. Boldóczki Sándor adonyi edző tájékoztatása szerint jobb helyzetkihasználás döntött a pontok birtoklásáról.

Adony: Rácz, Bognár, Tatár, Budai, Bagóczki, Virág, Vukajlovics, Kaló, Tóth, Erdei, Fábián. Cserék: Kőkuti, Marczinka.

Beloiannisz: Rácz, Baka, Hosszú, László, Balogh, Schnierer, Fülöp, Schrick, László, Rizojanisz, Nebucz. Cserék: Egervári, Molnár, Kiss, Szántó, Matizevics.

Gólszerzők: Adonytól Tóth Dániel, Budai Zoltán, Bognár Bence. Beloiannisztól Schnierer Balázs, Balla Patrik.

Egyformán sok góllal győzött Nagykarácsony és Baracs együttese. Mergl István csapat az LMSK-nak rúgott kilencet, és hasonló gólszámmal büszkélkedhet Baracs is otthon fogadva a Szabadbattyán csapatát. Körmendi Zsolt baracsi edző az alábbi összefoglalót küldte lapunknak:

- Az egész mérkőzésen a mi akaratunk érvényesült. A kidolgozott helyzeteket gólra tudtuk váltani és már az első félidőben eldöntöttük a találkozót.

A forduló további eredményei: Baracs – Szabadbattyán 9:0, LMSK – Nagykarácsony 0:9, Aba Sárvíz – Kisláng 0:3, Előszállás – Seregélyes 6:2, Kálóz – Polgárdi 1:1,