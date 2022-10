Vasárnap a Worm Angels hazai jégen a tavaly még Erste Liga-csapatot versenyeztető UNI Győri ETO HC ellen nyitotta a bajnoki szezont.

Worm Angels – Győri ETO HC 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)

Worm: Pinczés – Bontovics, Hegyi, Borbás 1, Papp 1, Sadun – Bogó, Győri, Németh 1, Szepessy M., Szepessy B. - Bába, Krukk, Gebei G., Tarcsi – Horváth G 1.

Az ETO gólját Nagy Márk szerezte.

Borbás gólja lezárta találkozót

Fotós: LI

Németh Péter szombaton még a padról dirigálta a DAB-ASP mátyásföldi fellépését, vasárnap este pedig már játékosként is debütálhatott az Andersen Ligában. Tanítványainak megszívlelendő példát mutatva a 13. percben meg is szerezte hazaiak első ligagólját. A folytatás kiegyenlített játékot hozott, felváltva forogtak veszélyben a kapuk, ám mindkét hálóőr magabiztosan tette a dolgát. A második harmad végét megnyomta a Worm, a 36. percben Papp majd a vége előtt 40 másodperccel Horváth Gáspár talált be Szelesnek, így viszonylag megnyugtató hazai előnnyel mehettek pihenőre a felek. A győriek az 51. percben Nagy Márk Máté góljával faragtak a tetemes hátrányból és a hajrában esélyük nyílt arra, hogy igazán szorossá tegyék a meccset. Szűk három perccel a rendes játékidő vége előtt Bontovics kapott kisbüntetést. Matejov mester pedig le is kapta Szeles kapust, így a kisalföldiek 6 a 4 ellen támadhattak. Vesztükre mert, Gebei csente el előbb a pakkot, majd azt Borbásnak továbbította, aki köszönte szépen a kiszolgálást és az üres győri kapuba juttatta a játékszert, ezzel lezárva a találkozót (4-1).

Az Andersen Liga további eredményei: FTC-Telekom – Budafoki Farkasok 3-2 (h.u.), Lehel HC U21 – Szegedi Vízmű 6-8, A MAC Ikonok szabadnapos volt.

A Worm Angels október 15-én, szombaton a Fradi vendégeként korcsolyázik jégre, míg a DAB-ASP a győrieket fogadja az újvárosi jégcsarnokban.