– Csapatkapitányként elég kritikusan nyilatkozott a 44–31-es vereség után. Azt mondta, nem csak az eredmény miatt csalódott, hanem azért is, mert nem látta a szívet és a küzdést.

– Ez fejben lévő, mentális probléma volt, amit egyből már az öltözőben próbáltunk megfejteni, majd elmondta a véleményét a keret és a vezetőség is. Azóta is foglalkoztunk vele egyéni és csapatszinten, levonva a következtetéseket, hogy miért szaladtunk bele ekkora vereségbe. Vannak a bajnokságban kiemelkedő csapatok, tudjuk, melyek ellen nem vagyunk esélyesek. Ám ekkor sem szabad mérlegelni, ha valaki nem teszi ki a pályára a tudása maximumát, azzal saját magának és a társainak is hazudik. Ez nem azt jelenti, nem kapunk ki mondjuk a Győrtől, de nem mindegy, hogyan. S ezeken a meccseken is vannak részfeladatok, amiket meg kell oldani.

– Pedig ennyi lőtt góllal meccset lehet nyerni.

– Igen, azzal nem volt gond, de az akarati tényezők elmaradtak. S ennyi kapott góllal senki ellen nem lehet győzni, nemhogy esély legyen a Mosonmagyaróvárral szemben.

– A vesztes meccs ellenére az M4 Sport kézilabda-magazinjánál bekerült a hét csapatába, ez nyilván mutatja, a hét gólján és önön semmi nem múlt.

– Ennek nagyon örültem, de valóban, nem gondoltam erre egy ilyen találkozó után. Mindig azt mondom, játszhatsz rosszul, hagyhatsz ki ziccert, ám olyan nem fordulhat elő, hogy a szívedet és a lelkedet nem teszed ki a pályára, a társadért nem teszel meg minden áldozatot. Én is mindig igyekszem ilyen szellemben kézilabdázni, talán ezt is értékelték.

– Szombaton jön az a Budaörs, amely óriási meglepetésre legyőzte a Debrecent. Ez nem jött jól sem a tabella szempontjából, sem azért, hogy minden bizonnyal nagyon feldobódva érkezik Dunaújvárosba.

– Nyilván nekünk nem jó, hogy ilyen sikert aratott. Viszont hazai pályán nem lehet kérdés: a két pontot meg akarjuk szerezni. Úgy gondolom, amiről beszéltünk, mindenki komolyan és a szívére vette a múlt hét szerdai történéseket. Szerintem a lányok felfogták, nem lehet ilyet elkövetni, és azon vannak, hogy mindenki a legjobb formáját hozza. Egyébként a Budaörs mutatta meg, egy erősebb csapat ellen is nyerhetsz, ha egy percre nem adod fel és mindent megteszel.

– Szóval csak a győzelemben gondolkodnak?

– Több azonos képességű csapat van a bajnokságban, ellenük a meccseket meg kell nyerni, főleg itthon. Azt mondom, a legfontosabb, hogy mindegy milyen játékkal, de győzzünk, s akkor talán mindenki megnyugszik és látja, így is lehet. Nem mindegy, milyen hangulatban mehetünk szünetre, ezért is lenne nagyon fontos ez a siker, amit bármi áron meg kell szerezni a közönség támogatásával.

