A Nagykarácsony szintén kilenc góllal vonult le a pályáról Lepsényben. Az Adony a múlt heti baracsi botlás után folytatta sikersorozatát, ezúttal a csoport jó iramban feltörekvő csapatát, a Beloianniszt múlta felül egy találattal a csapat. Az Előszállás is remekelt a Seregélyest fogadva, fél tucat gólt lőtt és csak kettőt kapott.

A tabellán az első négy helyen nincs változás, miután mindegyik együttes nyert. A középmezőnyben viszont az Adony hármat lépett előre. A lista végén szintén változatlan az állás, a Nagyvenyim a nyolcadik forduló után is pont nélkül áll. Talán a következő meccsen, hazai környezetben a Káloz ellen megszakad ez a rossz sorozata.



KK Grain Kft.-Mezőfalva– Nagyvenyim 4–1 (2–0)

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági II J., Balázs, Sümegi (Sebestyén 70.), Kis (Csontos 54.), Török, Balogh I., Németh (Antal 54.), Kovács B. (Balogh D. 46.), Kertész, Kovács K.

A Mezőfalva (p) megérdemelten tartotta otthon a három pontot Fotók: Horváth László

Nagyvenyim: Németh – Kovács R., Ferencz, Kürti, Fodor (Fekete 49.), Kovács D., Jákli, Fehér, Wadolowski, Szabó, Török Barsa.

Az első félidő 30. percében Németh kezdte a gólgyártást. A tizenhatoson belülről a hosszúba lőtt. A 40. percben egy szöglet utáni fejessel Balázs is feliratkozott a gólszerzőlistára. A szünetet követően folytatódott a hazai nyomás, aminek eredményeként az 52. percben Sági II távoli bombája akadt meg a nagyvenyimi hálóban. A 71. percre büntetőhöz jutott a Mezőfalva, a tizenegyest a frissen beálló Sebestyén értékesítette a vendégek felső léce alá. A nagyve­nyimiek becsületgólját a 87. percben, szintén büntetőből, Jákli szerezte meg.

Villám Balázs mezőfalvi edző a találkozó után így értékelt: – Nem akartam túl nagy lelki terhet rakni a játékosaimra a mérkőzés kezdetén, mert a szomszédvári rangadók amúgy is kiemelt jelentőségűek. Ettől függetlenül kötelező volt a győzelem az itthoni közönség és a listán elfoglalt helyünk miatt is. Jó hangulatú mérkőzésen, nagyszámú szurkoló előtt, megérdemelten győztünk egy becsülettel küzdő csapat ellen.



Adony–Beloiannisz 3–2 (1–1)

Adony: Rácz – Bognár, Tatár, Budai, Bagóczki, Virág, Vukajlovics (Marczinka 90.), Kaló (Kőkuti 79.), Tóth, Erdei, Fábián.

Gólszerző: Tóth (36.), Budai (65.), Bognár (79.), illetve Schnie­rer (34.), Balla (84.).

Adonyban is szomszédvári rangadót tartottak, ahol nagy csatában a Duna mentiek ünnepelhettek a meccs végén. Fokozott érdeklődés mellett, jó iramú játékot láthatott a közönség. Boldóczki Sándor adonyi edző tájékoztatása szerint a jobb helyzetkihasználás döntött a pontokról.



Baracs–Szabadbattyán 9–0 (4–0)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Áldott (Takács 58.), Prókai (Kirchner 62.), Wolf, Nagy, Mészáros S., Badi (Dobrovitz 62.), Kiss (Deli 46.), Palkó, Mészáros Á. (Szurma 28.).

Gólszerző: Mészáros S. (11., 16.), Badi (14.), Palkó (39.), Szurma (46.), Kirchner (70., 76.), Deli (86.), Takács (90.).

Körmendi Zsolt baracsi edző így foglalta össze kiütéses győzelmüket: – Az egész mérkőzésen a mi akaratunk érvényesült. A kidolgozott helyzeteket gólra tudtuk váltani, és már az első félidőben eldöntöttük a találkozót.



LMSK–Nagykarácsony 0–9 (0–5)

Nagykarácsony: Farkas – Fülöp, Kovács D., Horváth, Kovács R., Rezes (Bakos 46.), Mohácsi, Kőkuti, Berta, Gráczer (Éliás 73.), Gábris (Rácz 64.).

Gólszerző: Horváth (3.), Kovács R. (11., 26., 45.), Gábris (30.), Bakos (51.), Rácz (69.), Mohácsi (74., 86.).



Előszállás–Seregélyes 6–2 (4–1)

Előszállás: Nagy – Kova­­lov­szky, Nyári (Kvárik 62.), Béres, Czifra, Garbacz, Felföldi, Horváth (Kovács 68.), Kertész (Bognár 76.), Németh (Reichardt 60.), Csuka (Balogh 60.).

Gólszerző: Czifra (16., 39, 61., 63.), Horváth (33.), Felföldi (48.), illetve Dörömbözi (12.), Szurovcsják (86.).

További eredmények: Aba Sárvíz–Kisláng 0–3, Káloz–Polgárdi 1–1.

A bajnokság állása