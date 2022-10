A Pécs csapata nem küzdött olyan kényszer szülte kihívással, mint a vendégeik: tizenkét főt állítottak hadrendbe. Ez már a találkozó előtt elég nehéz helyzetet ígért az újvárosiak számára.



PTE PEAC–DF 3–1 (1–0)

DF: Bán – Kovács, Ivacs, Perjési, Németh. Csere: Cseresnyés (kapus), Váradi, Dobrovitz, Tóth Á.

Az első félidő elég küzdelmes játékrész volt, amelyben a hazaiak a félidő közepén Koronics révén szerezték meg a vezetést, ami a félidei állást is hozta. A Dunaújváros Futsal dolgát azonban nemcsak a hazaiak vezetése nehezítette – hiszen, ahogy mondani szokták, a futsalban az egy-két gólos előny pillanatok alatt elolvadhat –, hanem Németh Tamás sajnálatos térdsérülése is. Így aztán onnét öt mezőnyjátékossal folytatták a harcot a dunaújvárosiak.



A második félidőben a pécsiek a 23. percben Vénosz találatával növelték az előnyüket, majd öt perc múlva újból Koronics vette be az újvárosi kaput. Ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés sorsa, hiszen bár becsülettel küzdött a Dunaújváros Futsal maradék legénysége, öt mezőnyjátékossal meglehetősen halvánnyá váltak az esélyeik. A becsületgólt még így is megszerezték: azt Kovács Krisztián lőtte a mérkőzés utolsó percében.

A szegény embert az ág is húzza – akár ezt a közmondást is hozhatnánk a pécsi események illusztrálására. A kis létszámmal kiálló vendégek dolgát tovább nehezítette, hogy az előtte keményen vitézkedő Németh Tamást már az első félidőben elveszítették. Egy dologban reménykedhetnek a csapatnál, hogy a korábbi sérültek a most pergő szűk hét alatt fölépülnek, és jövő héten hétfőn a velük azonos pontszámmal szereplő Hidegkúti SC-t már magabiztosan fogadhatják létszámban is.

A forduló további eredményei: Hidegkúti SC–Mad Dogs Futsal 2–4, Haladás II.–Tihany 3–2, Érd–Szigetszentmiklós 7–1, Nagykanizsa– Tolna-Mözs 5–3, TFSE–UTE 3–2.