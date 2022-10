Kovács Zsófia fináléba került gerendán a tornászok liverpooli világbajnokságán, ezzel történelmi tettet hajtott végre, ugyanis legutóbb vb-n Ónodi Henrietta 1992-ben jutott a legjobbak közé ezen a szeren.

A hölgyek selejtezőit tekintve a magyarok már vasárnap kora délután végeztek gyakorlataikkal, ekkor azonban még hat selejtezőcsoport hátra volt a tízből, így értelemszerűen sem a csapat, sem az egyéni összetett, sem pedig a szerenkénti helyezése nem volt biztos a Bácskay Csenge, Székely Zója, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill, Szilágyi Nikolett összeállítású magyar válogatottnak.

Vasárnap késő éjszakéra derült csak ki, hogy gerendán a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia megőrizte döntős helyét, és 13.533 ponttal, hatodik helyen került a legjobbak közé, így 30 év után szoríthatunk újra világbajnoki döntőben magyar tornászért gerendán, ugyanis 1992-ben Ónodi Henrietta volt utoljára finálés ezen a szeren a párizsi szerenkénti vb-n.

Ugráson Bácskay Csenge volt az egyedüli magyar, aki kétszer ugrott, és végül a 17. helyet érte el (13.050). Felemáskorláton Székely Zója lett a legjobb, 13.766 ponttal 22. lett. Talajon 12.833-mal Mayer Gréta végzett magyar szempontból a legjobb helyen, aki egyéni összetettben is a csapat legeredményesebbje lett, 49.599 pontja a 38. pozíciót hozta. A nemzetek versenyében a magyar csapat 152.296 ponttal az előkelő 14. helyen végzett.

A vb programja kedden a férfiak selejtezőivel folytatódik, a magyar együttes a 6. selejtezőcsoportba került, csakúgy, mint a belgák, az ausztrálok és a franciák, emellett az is bizonyossá vált, hogy korláton kezdünk.

Kovács Zsófia: A csoportunk befejezése után az utolsó körig kint voltam a versenyen, az olaszokat még megnéztem, de utána már annyira fáradt voltam, hogy azt éreztem, nekem pihennem kell. A végén figyeltem az élő pontozást a szállodából, illetve Zója is közvetített a stadionból, így azonnal megtudtam, amikor biztossá vált a finálém. Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy gerendán így tudtam teljesíteni, nem is igazán találom a szavakat…fantasztikus. Legutóbb gerendán talán 2017-ben voltam döntős, akkor is az Eb-n. De erre egyáltalán nem gondoltam a vb előtt ezzel a hasfalsérüléssel. Ezt mondtam volna az utolsó szernek, ahol én fináléba fogok kerülni. Az edzőm, Trenka Jani azt mondta még otthon, hogy egy pontos, jó gyakival oda lehet jutni, de én nem gondoltam volna, hogy ez meg is valósulhat. Ráadásul, hogy 30 év után sikerült újra magyarként a legjobbak közé bejutni gerendán, ezt mostanáig nem is tudtam. Hihetetlen! Most lesz csaknem egy teljes hetem, hogy felkészüljek a fináléra, mindent megteszek, hogy jól sikerüljön.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: Nagyon boldogok vagyunk, büszke vagyok a lányokra, hogy ilyen nehézségekkel is előre tudtunk lépni. Ez bizakodásra adhat okot a jövőt illetően. Így megvan a cél, mégpedig az, hogy jövőre bekerüljünk a legjobb 12 nemzet közé, ez pedig olimpiai kvótát jelentene. Erre minden remény és minden esély megvan. Kovács Zsófi történelmet írt, megint. Ami a legfontosabb, hogy a tornászaink is elhiszik azt, hogy ilyen eredmények megvalósíthatók és elérhetőek. A magukba vetett hit a legfontosabb, hogy egy csapatként küzdöttek és hajtottak. Előrébb tudunk majd kerülni, ebben biztos vagyok, hiszen a húzóembereinkre most csak limitáltan tudtunk számítani. Szövetségi kapitányi feladataim közül a mostani szerleosztás meghatározása volt a legnehezebb, bevállaltam, hogy csak hárman induljanak talajon, azért hogy Kovács Zsófi és Székely Zója is tudja segíteni az azokon szereken a csapatot, ahol a sérülésük miatt tudtak szerepelni. Nagyon örülök, hogy Zsófi ott lesz a vasárnapi gerendadöntőben.

Altorjai Sándor, delegációvezető: Megvan a finálé Zsófinak, emiatt nagyon boldogok vagyunk. Nagyon szoros a mezőny, egy-egy megingás érmet, helyezéseket jelenthet, bízom benne, lesz még egy ilyen gerenda vagy akár jobb is, mint ma. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ennyi sérülttel jöttünk, ez szép szereplés. A csapatban ugye sem Székely Zója, sem Zsófi nem tudott száz százalékosan teljesíteni, csak Zsófi teljesítménye legalább 4-5 plusz pontot jelenthet, meg lehet nézni, akkor hol lennénk, de ne legyünk elégedetlenek. Meg kell becsülni ezt a szereplést, de ha a sérüléseink rendbe jönnek, akkor meglehet a sansz, mind az egyéni, mind a csapat kvótára.