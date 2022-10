A világbajnokságon szombaton a férfiak pódiumedzése volt a fókuszban ahol természetesen a magyar válogatott is érintett volt, ezt követően pedig Kovács István szövetségi kapitány kihirdette, mely tornász, melyik szerepen indul. Ugyanezt tette Draskóczy Imre, a hölgyek kapitánya is.

Három sportoló négyszerezik: Szilágyi Nikolett, Mayer Gréta és Bácskay Csenge. A háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia ugráson és gerendán, míg Székely Zója csak felemáskorláton mutat be gyakorlatot.

A magyar hölgyek ma kezdik meg szereplésüket, a kvalifikáció a nagy létszám miatt a nőknél két részletben zajlik, az első selejtezőnapon (október 29.) az első kettő csoport mutatkozott be, míg október 30-án a másik nyolc lép a szerekhez. A selejtező ugyanúgy zajlik, mint a férfiak esetében, tehát az ötfős csapatból négyen mehetnek fel a szerre, ahol a csapateredménybe a legjobb három pontszám számít. A selejtező egyben kvalifikáció a csapat, az egyéni összetett és a szerenkénti finálékra is. A csapatdöntőbe a legjobb nyolc nemzet kerülhet be, ahol szerenként már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát. Fontos, hogy ez az első lehetőség az országok számára, hogy kvótát szerezzenek a 2024-es párizsi olimpiára: a csapatdöntő első három helyezettje automatikusan kvalifikál az ötkarikás játékokra. A vb-n az egyéni összetett huszonnégyes fináléba nemzetenként maximum két versenyző juthat be, míg a szerenkénti döntőkre ugyanez érvényes a legjobb nyolc tornászt tekintve.

A sorsolás alapján a mieink a 4. selejtezőcsoportba kerültek, ahol a svédekkel és az ausztrálokkal szerepelnek, és talajon kezdenek itteni idő szerint délben.