Csakúgy, mint a férfiak esetében, a hölgyeknél is csak a világbajnokság helyszínén dől el a szerleosztás. A szövetségi kapitány tájékoztatása szerint a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia és az Eb-ezüstérmes Székely Zója továbbra is korábbi sérüléseivel küzd. Pozitívum ugyanakkor, hogy a felsőoktatási tanulmányait az Egyesült Államokban folytató Bácskay Csenge várhatóan a héten már csatlakozik a kerethez.

Az előzetes program szerint a magyarok október 30-án talajon kezdenek a selejtezőben, ahol a 4. csoportba kerültek, csakúgy, mint a svédek és az ausztrálok. A női válogatott a férfiakkal együtt október 26-án indul a vb-re.

– Mint minden felkészülés során, úgy most is voltak kisebb döccenők, két húzóemberünk, Kovács Zsófia és Székely Zója is sérüléssel bajlódik, ami viszont pozitív, hogy Bácskay Csenge pénteken már részt vesz a szólításon a tornacsarnokban. Az indulásig több ellenőrző edzésünk is lesz, a következő pénteken, ahol lemodellezzük a világbajnokságot – mondta Draskóczy Imre.