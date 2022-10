Az évek alatt Magyarország egyik legnagyobb eseményévé nőtte ki magát az Üstökös Kupa, amely idén válik „nagykorúvá”, hiszen tizennyolcadik alkalommal randevúznak öt helyszínen, Dunaújvárosban és Rác­almáson a fiatal kézilabdázók. A tornát, ami hatalmas feladat és munka, ezúttal is az FMKSZ szervezi meg, méghozzá egy jól bevált csapattal, Csőregi Lászlónak, a megyei szövetség versenyigazgatójának a vezetésével.

A részletekről pedig már Németh Miklós, az FMKSZ elnöke beszélt lapunknak. Azzal kezdte, az őszi szünet elmaradása miatt tették át hét végére és szűkítették két napra az eseményt. Megjegyezte, emiatt a korábbi évek létszámától elmaradnak, de így is tekintélyes mezőnyt látnak vendégül az országból, sőt a határon túlról, Erdélyből is érkezik egy csapat. Kiemelte, a klubok azért is szeretnek ide járni, mert a területi alapon rendezett bajnokságokkal ellentétben itt bárki találkozhat bárkivel, független az osztályba sorolásától.

– S bizony nem egy esetben születik meglepetés, amikor egy kisebb csapat legyőzi az ismertebb klub utánpótlását. Ugyanis azon csapatok, amelyek szezon közben nem játszanak egymással, egyaránt fekete lónak számítanak a másiknak. Azaz egy jó erőfelmérő mindenkinek. Büszkék vagyunk rá, hogy a Takács Gyöngyi által életre hívott kupa ilyen szintre nőtte ki magát. Úgy vélem, mára az ország első öt utánpótlástornája között van. Manapság, amikor rengeteg verseny, torna, kupa között lehet válogatni, az Üstkökös egy vonzó név, amit nem nagyon kell bemutatni senkinek – hangsúlyozta.

Az FMKSZ a torna rangját tovább szerette volna növelni azzal, hogy neves, korábbi és jelenlegi kézilabdázókat kért fel a díjátadásokhoz. Előzetesen elfogadta a meghívást az egyaránt Dunaújvárosból indult Mikler Roland és Császár Gábor, aztán a szintén itt is szerepelt Triscsuk Krisztina, a DKKA-ból Farkas Johanna, a korábbi világsztár, Radulovics Bojana. A Fradi játékosa, Klujber Katrin is jött volna, azonban ő a válogatottal már a jövő heti Európa-bajnoki rajtra készül. Továbbá felkérték Pitz Andrást, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgató-helyettesét is.

– Azt hiszem, nem sok olyan, később ismertté vált játékos van, aki egykoron ne fordult volna meg a versenyen, és ne jó szívvel emlékezne rá. Az előző évvel ellentétben a mérkőzések nyilvánosak, szívesen látjuk és várjuk az érdeklődőket a városi, az egyetemi és rácalmási sportcsarnokba, ahol mindkét nap lesznek meccsek, valamint az Arany és a Gárdonyi iskola tornatermébe, előbbiben szombaton, utóbbiban pedig vasárnap játszanak a csapatok – tette hozzá az elnök.

A helyi klubok közül a ­DKKA indul a lányok között négy korosztályban.