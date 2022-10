Lehel HC U21 – Worm Angels 2-5 (0-1, 1-1, 1-3)

Worm: Pinczés – Lencsés 1 (1), Krukk, Borbás 1 (2), Gebei G. 2, Németh (1) – Bogó (1), Bontovics, Szepessy B., Szepessy M. 1 (1), Horváth G. - Bába, Tarcsi, Sadun, Vinkler.

Vezetőedző: Láng Zoltán.

Gebei Gergely emberhátrányos góljával szereztek vezetést a vendégek a 18. percben. Fedorin révén a Lehel 29. percben egyenlített, ám a középső harmad vége előtt 15 másodperccel Borbás tett róla, hogy az Angels vonulhasson minimális előnnyel a szünetre (1-2). A záró húsz perc elején Gebei emberelőnyben is betalált (1-3), Lencsés 48. percben született góljával pedig gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés (1-4). A folytatásban egy-egy gól esett mindkét oldalon, a jászberényi Astrakhantsev és az újvárosi Szepessy Máté jóvoltából (2-5), így magabiztosan gyűjtötte be jászsági kirándulásán a három bajnoki pontot a Worm Angels.

A Magyar Kupából éppen a Worm Angelst búcsúztató MAC Ikonok otthonában lépett jégre szombaton az DAB ASP, amelynél szerelést húzott Azari Zsolt is.

MAC Ikonok – DAB ASP 5-8 (2-3, 0-3, 3-2)

DAB: Valenta – Gál 1, Gebei B., Azari 1, Ráduly, Strenk 3 – Bogachev, Piszmann, Szabó 1, Sinodkin 1, Tamás 1 – Jadlószki, Kis, Szénási, Nemtsev.

Vezetőedző: Tuomisoja Sami.

Ellenállhatatlanul kezdett a DAB. Sorrendben Szabó, Sinodkin és Strenk góljaival már a 12. perben már három góllal vezettek a dunaújvárosiak. Innen még visszakapaszkodott a MAC, Németh és Tornyai harminchat másodpercben belül kétszer is bevette Valenta kapuját (2-3). A második harmad ismét három DAB-gólt hozott, Strenk kétszer, Azari egyszer volt eredményes (2-6). A gólszüret a záró játékrészben is folytatódott. Az újvárosiak részéről Gál és Tamás talált be Gajdácsinak (5-8). A MAC vendégeként a DAB ASP első rendes játékidőben született győzelmét könyvelhette el az Andersen Ligában.