Aranylabda. Egy profi labdarúgó életében a legnagyobb egyéni elismerés. Hétfőn Párizsban ezúttal a Real Madrid és a francia válogatott algériai gyökerekkel bíró kiválósága, Karim Benzema kapta. Jómagam elkötelezett Barca-szurkoló vagyok, de megemelem kalapom a 34 éves sztár előtt. Nem esik nehezemre kimondani, teljesen megérdemelte. Persze, ezt megtették és megteszik nálam avatottabb szakemberek is, de a legnagyobb spanyol rivális szurkolójától azért mégis hitelesen hangzik ez. Néztem, ahogy felment a színpadra, szeretteit is odahívva, kicsit esetlenül, bátortalanul mozgott abban a közegben. No, de neki nem is ott kell villognia, hanem a pályán, ahol ezt meg is teszi. És a kör itt be is zárult.