A jégkorongé lesz a szombat, amelynek a csúcspontja a 15 órakor kezdődő Dunaújvárosi Acélbikák –Debreceni EAC Erste Liga-mérkőzés. A program délután fél kettőkor kezdődik a gyerekeknek szervezett játékokkal. Lesz korongtorony-építés, Öltözz be jégkorongozónak! verseny, kapura lövés, szlalomozás, tombola. Délután kettő és fél három óra között dedikálásra és fotózásra lesz lehetőség két meglepetésjátékossal.

– Sok játékkal és programmal kipróbálhatják a jégkorong alapjait, valamint játékosainkkal is találkozhatnak. A mérkőzés után szabadkori is lesz, így mindenki megtalálhatja a maga számítását ezen a családi délutánon – mondta el lapunknak a szombati nap kapcsán Somogyi Balázs, a DAB kommunikációs vezetője.

Az előzetes erőfelmérők alapján a DAB jobban, a DEAC a vártnál gyengébben kezdte a bajnokságot. A debreceniek merész tervekkel indultak a ligának, ha halkan is, de a döntőbe kerülést sem tartották elképzelhetetlennek. Az Acélbikák legutóbb utolsók voltak, ezért náluk a cél a rájátszásba jutás. A DEAC eddig tíz meccs­ből tizenegy pontot szerzett, amíg a DEAC kilencből kilencet. A csapat tegnap este Újpesten lépett jégre, a találkozóról a duol.hu-n olvashatnak.