A múlt heti vereséget követően nem lehet tudni, hogy ez a szünet jót tesz a csapatnak, vagy sem. Az egyik megközelítése a szabadnapnak az, hogy jól jön, hiszen lehet rendezni a sorokat, a sérültek esetleg felépülhetnek. Az ellenérvek között pedig az szerepel: kiesik a bajnoki ritmusból az együttes. Jobb lett volna egy hét múlva azonnal javítani a kisiklást.

A Balassagyarmat és a Makó visszalépése, illetve kizárása, eredményeik törlése már így is alaposan átrendezte a tabellát. Az Iváncsa visszacsúszott a második helyre, de az is igaz, két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a jelenlegi első Hódmezővásárhelyi FC. A hétvégét követően a DFC is lecsúszhat a dobogóról, ha az ESMTK nyer a Bp. Honvéd-MFA II otthonában. Azt nem lehet tudni, a két együttesen kívül lesz-e még visszalépő, de már ez is kissé komolytalanná teszi a bajnokságot. A forduló további párosítása: KTE II –Dabas SE, Bp. Honvéd-MFA II –ESMTK, FTC II–Bánk-Dalnoki LA, MTK Budapest II–Iváncsa, Hódmezővásárhely–Szolnok, Majos–Szekszárd, Monor–Újpest FC II, PTE-PEAC–Cegléd. A Balassagyarmat kizárása miatt a Paksi FC II is szabadnapos lesz.

