Az első mérkőzések után lehet felmérni az erőviszonyokat és tisztán látni

Nagy volt a játékoskeringő a kluboknál, a címvédő UVSE-től például távozott Keszthelyi Rita, Antal Dóra visszavonult, Rybanska pedig műtét után még nem bevethető. Azért számos válogatott maradt még az Újpestnél a tehetséges fiatalok mellett, így van esélye a győzelemre Benczur Márton csapatának, ám ez jóval nehezebb lesz számukra.

Ott van trónkövetelőnek máris az alaposan beerősített Fradi, többek között oda igazolt Gurisatti Gréta mellett még két magyar – Farkas Tamara, Leimeter Dóra –, egy német és francia válogatott. Igaz, távozóik is voltak jócskán, köztük a külföldre igazoló Vályi Vanda. Az évek óta legjobb négy között bérelt hellyel rendelkező BVSC alaposan megfiatalodott, és „örökös” edzőjük, Petrovics Mátyás is távozott. Helyükre az előző szezon Magyar Kupa-győztese – éppen az újvárosiakat múlták felül óriási meglepetésre –, az Eger léphet, többek között a Dunaújvárosból szerződtetett Szilágyi Dorottya és a szintén magyar válogatott Parkes Rebecca segítségével, dr. Sike József vezetésével. Ami pedig a mieinket illeti, az említetteken kívül távozott Szellák Csenge is, érkezői oldalon a nagyon fiatal kapus, Eikel Anna és egy tehetség, Dobi Dorina neve írható fel. Illetve nagyon komoly erősítés, hogy a holland klasszis kapus Laura Aarts visszatér a csapathoz. Nehéz tippelni, mire lehet képes a DFVE, de bízzunk benne, a négy közé oda tudnak érni.

– „Túléltük” a balatonvilágosi egy hónapos kiképzőtábort. Aztán ezt lezártuk a tó körbekerékpározásával két nap alatt, majd kiegészülve az ifikkel dolgoztunk tovább. Szeptember végén Franciaországban vettünk részt nemzetközi tornán, ami után edzőmeccseket játszottunk az UVSE-vel, a Fradival és a BVSC-vel. Most meg várjuk a rajtot – válaszolta a dunaújvárosi női vízilabdázás kiemelkedő szaktekintélye, Mihók Attila arra a kérdésünkre, miként telt a felkészülés.



– Kulcsemberek távoztak, ifjú titánok lépnek előre, azaz ismét új csapatot kell építenie, ami nem újdonság önnek. Mennyire lesz nehéz a szezon, hova várja a csapatot, mi a cél?

– Nem tudom, mert a keret hatvan százaléka annyira új, hogy van, aki még meccset sem játszott a felnőtteknél, most meg fontos szerep vár rá, ha nem is meghatározó. Nagy kérdés, miként sikerül a vízilabdázás téthelyzetben való feszültségének feldolgozása. Elsősorban a koncentráltság lesz, ami meghatározza ennek a szezonnak a teljesítményét. Azok a játékosok, akik fizikális paramétereikben ellenfél nélkül nagyszerűen teljesítenek, miként valósítják meg ezt olyan közegben, ahol a rivális célja ennek megakadályozása minden áron. Bonyolultan hangzik, de egyszerűen arról van szó: bekerülsz a darálóba, ahol meg kell tartani a pozitív erényeket. Annyira hinni ebben és akarni, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is átvinni a saját akaratot. Nyilván, ezt öt bajnokival a háta mögött valaki jóval nehezebben tudja megoldani, mint százötvennel. Türelmesnek kell lenni ezért, de nagyon jó „anyaggal” dolgozunk, igen ügyes gyerekek kerültek fel a felnőttkeretbe, akik előtt nagyon szép jövő áll abban az esetben, ha az előbb említett harcot megkedvelik. Ha igazándiból meg tudják szeretni, hogy az életükért küzdenek, és ebben tudnak jó teljesítményeket is nyújtani, akkor ez meccs­ről meccsre javulni fog. Fontos, hogy az első bajnokik jól sikerüljenek, mert akkor a saját önbizalmunkat lehet építeni. Szóval, nem tudok most célokat megfogalmazni, lássuk meg az első találkozókat, ez a csapat mire képes. Lehet, hogy bajnoki döntőt játszunk, de lehet nem leszünk ott az első hatban sem, tényleg nagyon az ismeretlenbe ugrunk bele.

A csapat magyar válogatottjaira, így Mahieu Geraldinéra és Garda Krisztinára komoly szerep vár a szezonban Fotó: SzZsE

Fotós: Zsedrovits Enikő

– A hazai feladatok mellett ismét ott lesznek a nemzetközi kupaküzdelmekben is, a Bajnokok Ligájára átkeresztelt legrangosabb sorozatban. Akkor az is fejes lesz a mély vízbe?

– A római első selejtezőkörből meglehet a továbbjutás, de a legfontosabb a nemzetközi tapasztalat. Ezeknek a játékosoknak minél több meccsre van szükségük, az, hogy első két-három évben minél inkább újabb kihívások elé állítsuk magunkat. Például azzal, ha továbbjutunk, és egy erősebb körbe kerülünk, az mind hatványozottan segíti a fejlődést. Nagyon fontos, legyen hitünk, türelmünk és erőnk ezt így kezelni. Ne essünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, majd ugyanott folytatjuk, ahol abbahagytuk, mert egyik generációváltásnál sem volt így. Akármennyire is hozzászoktunk a jó eredményekhez. A legfontosabb kérdés talán nem ez, hanem az: a csapat megvalósítja-e azokat az elképzeléseket, amik az aktuális célkitűzésnek megfelelőek. Ez nemcsak tőlük kíván nehezen betartható fegyelmezettséget, hanem a stábtól, tőlünk is.

– Ezekben az építkezésekben mindig megtalálja a kihívást és a motivációt?

– Nagyon szigorúan véve eddig három garnitúra volt a történelmükben, amelyek komoly nemzetközi sikereket értek el a válogatottal, a klubbal meg bajnoki címeket, hazai és nemzetközi kupasikereket. Ebből a szempontból a mostani a negyedik lehet, s amennyiben ez a keret csak megközelíti a korábbi eredményeket, akkor nemhogy van kedve az embernek ehhez, hanem megtiszteltetés, hogy ilyen életpályát mondhat magáénak. Nagyon-nagyon motivált vagyok ezzel a csapattal is, újabb kihívás számomra. Ez a dolgunk és örömmel csináljuk.

– A két érkező fiatal mellett a saját utánpótlásból merít, de azért Laura Aarts nagy fogás. Miként sikerült visszacsábítani?

– Laura igazából nem is hagyott el bennünket. Azért ment vissza Hollandiába, mert elkezdte az egyetemet, ahol még egy fél év vár rá. Ennek ellenére többször visszajárt, volt, hogy edzősködést is vállalt, folyamatos volt az együttműködés. Most a világliga szuperdöntő miatt október 22-től három hét szünet jön, Laura addig a holland válogatottal szintén ott lesz a világlián, majd a BL-selejtezőben tér vissza novemberben hozzánk. A továbbiakban úgy állapodtunk meg, hogy a rangadókon számíthatunk rá iskolaideje alatt. Egyébként Maczkó Lillára is teljes mértékben számítok, Aarts jelenlétében is szeretnék komoly tétfeladatokat adni neki, mert azt gondolom, ő is válogatott várományos vízilabdázó.

– Megkerülhetetlen kérdés az uszoda helyzete, nem egy helyen az országban az elszálló rezsiköltségek miatt bezárni, csökkentett működésre kénytelenek állítani azokat.

– Szerencsére jelenleg minden szinten megfelelő az infrastrukturális ellátottság. Nyilván a jövőre nézve a hírek nem szívderítőek, de éppen most zajlik egy felmérés, a Honvédelmi Minisztérium által létrehozott bizottság vizsgálja a többi között a dunaújvárosi uszodát is. Bizonyos energetikai korszerűsítéssel van remény, hogy egy támogatási rendszerbe ez is bekerülhet, amivel a működtetést segítenék, de nem vagyok igazából ebben kompetens, csak a híreket tudom. Illetve azt, az első szemle megtörtént, nagyon bizakodóak vagyunk, hogy kapunk segítséget az uszoda fenntartása és fenntarthatósága érdekében. Amikor ennek kiemelt fontosságáról beszélek, akkor ne a női csapatra gondoljon senki, hanem arra a több száz gyerekre, akik használják az uszodát. Szóval, reméljük a legjobbakat, a mai nyitányon pedig azt, úgy játszunk, ahogyan gyakoroltuk, ami győzelemmel párosul.