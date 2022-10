A felnőtt, utánpótlás, maratoni és para szakágak idei győzteseit Weisz Róbert, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség regionális működésért felelős alelnöke üdvözölte. A szakember elmondta: a magyar kajak-kenu ebben az évben is bizonyította, hogy a világ élvonalához tartozik.

– Ez azért is volt nagy teljesítmény, mert a felnőtt gyorsasági versenyeken a hat tokiói olimpiai bajnokunk közül csak egy, Kopasz Bálint indult el. Megfiatalított csapattal értük el az eredményeket, amelyekhez a maratoni szakág és az utánpótlás-versenyzők is hozzátették a sikereket – idézte őt a szövetség honlapja.

A gyorsasági kajakosoknál Kopasz és Rendessy Eszter, a kenusoknál pedig a Dunaújvárosi KSE kiválósága, Hajdu Jonatán és Fekete Ádám, illetve a Bragato Giada, Nagy Bianka duó lett 2022 legjobbja. Nekik Hiezl Gábor, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója adta át a díjakat. A legjobb edzőnek Kopasz Bálint felkészítőjét, egyben édesanyját, Kopaszné Demeter Irént választották.

A maratoni szakágban a kajakos Boros Adrián, valamint Kiszli Vanda, továbbá a kenus Kövér Márton és Kisbán Zsófia kapta meg az elismerést. Az év edzője Gannoruwa Levente lett.

A sportágban a közelmúltban két új szakember – Csipes Ferenc és Hadvina Gergely – kapott mesteredzői kitüntetést, a nevük ezúttal került fel a szövetség székházában álló márványtáblára.