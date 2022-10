A tovább fiatalodó hazai csapatban ott volt a most igazolt tizenhat éves kapus, Eikel Anna, a szintén ennyi idős Kardos testvérek, egy másik új érkező, a húszéves Dobi Dorina, a 2004-es születésű Jonkl Csenge, Sümegi Nóra és Szabó Nikolett társaságában. Mellettük vannak a rutinos játékosok és a három magyar válogatott – ezzel a kerettel debütáltak a lányok.



DFVE–UNI-Győr VSE 16–4 (5–0, 5–2, 3–1, 3–1)

DFVE: Maczkó – Dobi 1, Horváth 2, Mahieu 2, Garda 3, Mucsy 3, Sümegi. Csere: Eikel (kapus), Jonkl, Sajben N. 2, Szabó N. 1, Kardos D., Erdélyi 1, Kardos L. 1. Vezetőedző: Mihók Attila.



Kiválóan kezdte a találkozót a DFVE, a rutinos játékosok sorra dobálták a gólokat, a Mucsy, Garda, Mahieu, Horváth négyes a második negyedre már nyolc gólnál tartott, s miután hátul lehúzta a rolót az újvárosi gárda, egyet sem kapott egészen idáig. A térfélcserére 10–2 lett az állás, ami jelezte: a hátralévő időben nem most kell lerágnia a körmüket a nézőknek izgalmukban. A folytatásban lehetőséget kapott Eikel is, aki négy lövésből hármat hárítani tudott, és a meccsen a fiatalok közül is többen eredményesek tudtak lenni.



– Nagy várakozásokkal tekintünk az idény elé, szép feladatot kaptunk azáltal, hogy nagyon jelentős fiatalodás jellemzi a csapatunkat. Elsősorban a saját utánpótlásunkat igyekszünk beépíteni és felhozni, s ez volt az első lehetőség, amikor éles helyzetben kipróbálhattuk magunkat. Azt hiszem, elégedettek lehetünk, mert nagyon fegyelmezettek voltunk, a legfontosabb kérdés az volt, az izgalom és a hév mennyire visz el bennünket – mondta Mihók Attila vezetőedző értékelésében.

A szakvezető megjegyezte, jó egységet képeztek az idősebb, tapasztaltabb játékosok és a rutintalan fiatalok. Nem nagyon vette észre, mikor vannak bent a „kicsik”, azaz a kapott feladatukat elvégezték.