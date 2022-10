Baki Imre, a klub elnöke persze nem szomorú a hírverés és a tv-s ­meccs miatt, de úgy érzi, csapatában még lett volna néhány forduló, mielőtt az ország legjobbjával találkozik szerdán 13 órakor.

– Bevallom, jobban örültem volna, ha megyünk még egy kört, és utána kapjuk meg a Ferencvárost. Három éve már játszottunk a Fradival, az is egy futballünnep volt, és az idei is biztosan az lesz. Négyszáz ülőhely van a létesítményünkben, de U-alakban a nézők körbe tudják állni a pályát. Nagyjából ezer nézővel számolunk, és természetesen megpróbáljuk megnehezíteni a Ferencváros dolgát – mondta a molkupa.hu-nak Baki Imre. A csapat már túl van egy bravúron, a tavaly még NB I.-es Gyirmótot ejtették ki 3–2-vel.

– A minimális célunk a tisztes helytállás. Én már egy nem túl nagy arányú Fradi-győzelemmel is elégedett tudnék lenni, főleg, ha sikerül minél tovább kitolni az elkerülhetetlen végkifejletet. Számunkra ez egy jutalomjáték – zárta a gondolatait Baki Imre.