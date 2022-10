A DKKA honlapjának szerdai közleménye szerint ugyanis Dunaújvárosba szerződött az 1999-es születésű Farkas Kata az NB I/B-s Algyőtől, aki fiatal kora ellenére már három szezonban szerepelt az NB I-ben is, a Békéscsaba ENKSE és a Ferencvárosi TC egyesületeivel. A zöld-fehéreknél mindössze tizennyolc évesen a Bajnokok Ligájába is belekóstolhatott, hiszen több meccsre is nevezték őt. Utána az Orosházában szerepelt, majd jött az Algyő, amellyel az előző szezonban negyedik helyen zárt az NB I/B-ben. Ami a statisztikát illeti: huszonnyolc mérkőzésen hatvan gólt szerzett. Az aktuális szezonban négy találkozón szerepelt a jelenleg második helyen álló Algyőben, ezeken tizenkétszer vette be az ellenfelek kapuját. Majd érkezett a DKKA megkeresése, ami után Dunaújvárosban folytatja pályafutását a balkezes lövő.

– Megmondom őszintén, váratlanul ért a felkérés. A ­DKKA vezetősége személyesen kereste meg az algyői egyesületemet, hogy átigazolnának. Szerencsére az elnök úr nem gördített akadályt az klubváltás elé, amit ezúton is köszönök neki és a csapatnak. Természetesen, mint a legtöbb kézilabdázónak, nekem is célom, hogy minél magasabb szinten játszhassak, és ilyen lehetőség ráadásul nem sokszor adódik az életben, ezeket mindig meg kell ragadni. Úgy gondolom, jól halad a beilleszkedésem, a lányok is hamar befogadtak, és az edzői bizalmat is érzem. Ám egyúttal azt is látom, sokat kell még fejlődnöm – idézte az újdonsült játékost a csapat honlapja.

Amennyiben minden jól megy, Farkas Kata már a szerda esti Mosonmagyaróvár elleni összecsapáson bemutatkozhat.