Pedig milyen jó lett volna, ha játszani tud az együttes, miután a Dunaújváros Futsal csapat tagjai, a hétről hétre egyre erőteljesebb és látványosabb játékuk nyomán okkal reménykedhettek abban, hogy beérik a munkájuk gyümölcse, és ismét győzelemmel zárják le következő meccsüket. A Haladás II ellen is egyenrangú félként tették a dolgukat, csupán néhány bölcsebb döntés kellett volna ahhoz, hogy szerencsésebben alakuljon a mérkőzés állása, ami pontot és pontokat jelenthetett volna.



Még jobban kirajzolódott az elszánt munka egy hete a Pécs elleni csatában, amikor a hazaiak a lényegesen hosszabb kispadjukkal sem tudtak döntő fölényt kialakítani. Az újvárosiak az utolsó pillanatig küzdöttek, és Kovács Krisztián be is bizonyította, hogy a modern világ ide vagy oda: a labdarúgás összes régi törvénye ma is érvényes. Az utolsó pillanatig van esély az állás kedvező változtatására: a negyvenedik percben született a piros mezesek gólja. Na, majd a folytatásban lehetőség nyílik a bizonyításra!