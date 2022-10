Már nincs veretlen együttes a magyar bázisú nemzetközi jégkorongligában, ugyanis a Budapest Jégkorong Akadémia HC hazai közönség előtt 6-2-re kikapott a DEAC-tól. A címvédő Csíkszereda 7-0-ra legyőzte a brassóiakat az erdélyi rangadón, míg a tavalyi döntős FTC-Telekom 5-4-re kapott ki a DVTK-tól. Az előző játékhét nyertese a Dunaújvárosi Acélbikák csapata volt: az UTE vendégeként hátrányból fordított, és győzött 2-1-re, majd maratoni büntetőpárbajban 3-2-re múlta felül a DEAC-ot. A két sikerben kulcsszerepe volt a két kapusnak: Újpesten Kovács Dávid negyven védéssel segítette csapatát, míg a debreceniek ellen finn kollégája, Juho Järvinen állt a kapuban, hét büntetőt is hárított, összesen 95 százalékkal védett. Megosztva lettek a hét legjobbjai az Erste Ligában.

„Az volt a legfontosabb, hogy egy csapatként tudtunk kiállni, közös cél lebegett a szemünk előtt, az, hogy mind a két meccset megnyerjük, és küzdött bennünk a bizonyítási vágy is” – mondta a 23 éves Kovács Dávid, aki Svájcban nevelkedett, egy szezont védett az Egyesült Államokban is, ám hazatérve egy évig nem volt csapata. Erről úgy vélekedett a korábbi utánpótlás-válogatott kapus, hogy mindig a bizonyítási vágya vitte előre. „Az Acélbikáknak és a kapusedzőmnek köszönhetően sokat tudtam jégen lenni és meccseket játszani, ami által könnyebben visszarázódtam. Mostanra érzem úgy, hogy azt a formámat tudom nyújtani, mint az egy év kihagyás előtt.”

A Dunaújváros tavaly sereghajtó volt, nem jutott be a rájátszásba, most viszont jól szerepel, és a hetedik helyen áll. „Az új légiósok frissességet hoztak a játékunkba, míg a hazaiak a tapasztalatukkal erősítik a csapatot. Plusz az új edzői stáb is nagyon jó munkát végez” – hasonlította össze a két idényt Kovács Dávid.

A finn Juho Järvinen nyáron érkezett az Erste Ligába. Tetszik neki a színvonal, úgy érzi, sok tehetséges és rutinos játékos szerepel a bajnokságban. A mostani jó szereplés kulcsának a stabil védekezést és a győzni akarást nevezte. „Nagyon jó a kapcsolatom a kapustársammal, aki egyúttal a szobatrásam is. Egészséges versengés van közöttünk, és figyeljük, amikor a másik véd, mert mindig lehet tanulni egymástól” – fejtette ki a finn játékos, aki szerint komoly potenciál rejlik az újvárosi csapatban, de keményen kell dolgozni az edzéseken, hogy ezt ki is hozzák magunkból.

A Dunaújváros csütörtökön, már az új játékhéten a Csíkszereda dolgát is megnehezítette: két harmadon keresztül nem született gól, a címvédő az utolsó harmadban tudta eldönteni a meccset. Ezen a találkozón Kovács Dávid védett, 45 lövést fogott meg.

A hét legszebb gólját a Csíkszereda cseh hátvédje, Karel Kubát szerezte a Brassó ellen: szép cselek után fonákkal emelt a kapuba.

A bajnokságban szerdától már nagyüzem van, november elsejéig 15 meccset játszanak le. Mindhárom erdélyi csapat magyarországi túrán vesz részt, szombaton pedig FTC–UTE derbit rendeznek a Tüskecsarnokban.

Ezen a hétvégén is lesz Erste Liga Matiné, vasárnap délután az FTC és a Brasov mérkőzése tartják meg a Magyar Jégkorong Szövetség és az Erste Bank közös családi napjának újabb állomását. A Tüskecsarnokban színes programokkal várnak kicsiket és nagyokat: lesz korongtorony-építés, szlalomverseny és hokis felöltözőverseny.

Indul a halloweeni eseménysorozat is, összesen négy mérkőzésen lesznek különleges programok és játékok. A jelmezben vagy halloweeni sminkben érkezők akár ingyenjegyet is kaphatnak.

A halloweeni program:

Október 30., 17.30 FEHA19–DEAC

November 1., 18.00 UTE–Corona Brasov

November 1., 18.00 DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszeredea

November 4., 18:30 FTC-Telekom–Budapest Jégkorong Akadémia HC

