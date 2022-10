Nemcsak a férfi tornászokra, hanem a nőkre is országos bajnokság vár a hétvégén, most szombaton délután 14:00 órától a Központi Tornacsarnokban kerül sor a hölgyek Duna Aszfalt szer ob-jára, amelyen a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia is bemutatkozik.

A megmérettetésen Kovács Zsófia mellett a szombathelyi Challenge Világkupán három érmet is szerző Mayer Gréta is a szerekhez lép, valamint a felemáskorláton diadalmaskodó Székely Zója is, aki Draskóczy Imre szövetségi kapitány tájékoztatása szerint csak felemáskorláton indul majd. Bácskay Csenge amerikai tanulmányai miatt ezúttal nem vesz részt a viadalon. A szakvezető hozzátette: a Duna Aszfalt szer ob jelentős állomása lesz a világbajnokságra történő felkészülésnek.

A megmérettetés október 8-án szombaton 14:00 órától veszi kezdetét.

Draskóczy Imre, női válogatott szövetségi kapitánya: Egyeztettünk Kovács Zsófia edzőjével, Trenka Jánossal és abban maradtunk, hogy Zsófi mindenképp a szerekhez lép a hétvégén, még ha könnyített gyakorlatokkal is, ugyanis fontos lenne, hogy megszólítsuk a világbajnokság előtt. Zsófi ugye múlt hétvégén hasfalhúzódása miatt nem indult a szombathelyi Világkupán, nehogy rásérüljön. Székely Zója egy szeren, felemáskorláton látható, Szujó Hanna szereplése kérdéses betegség miatt, a többiekkel viszont minden rendben. Arra fogok figyelni, hogy a vb-csapat tagjai milyen gyakorlatot fognak bemutatni, ez a felkészülés egy jelentős állomása. Fel kell mérni, milyen kiindulójú gyakorlatok stabilak, melyik gyakorlattal lehet majd elindulni Liverpoolban.