Az október elején rendezett fináléra még szeptember közepén Mezőfalván, Csongrádon, valamint Abonyban selejteztek a fiatalok.

Egerben közel százhúsz sportoló lépett szőnyegre, ahol tizennégy súlycsoportban küzdöttek a diákolimpiai címekért a diák I-es kötöttfogású birkózók a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokban. A megmérettetésen a dunaújvárosi egyesület hét fővel képviseltette magát.



Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint a 32 kilogrammosok között szereplő Tombor Benedek magabiztos fölénnyel győzte le ellenfeleit. Mind a négy küzdelem során úgy aratott technikai tusgyőzelmet – azaz nyolc pont különbséget –, hogy ellenfelei még pontot sem értek el ellene. A nap folyamán több olyan versenyzőnek sem kegyelmezett, akitől korábban vereséget szenvedett. Így igazán megérdemelten lett diákolimpia országos bajnok.

– Csőregi Zalán révén 54 kilóban is érdekeltek voltunk az aranycsatában. Zalán ponterős birkózással múlta felül a selejtezőben riválisait. A döntő küzdelemben ugyanazzal a jászberényi fiúval került szembe, akitől az országos bajnokság döntőjében kikapott. Igaz, nagy küzdelem folyt a szőnyegen, de most sem sikerült visszavágnia a Somogyjádon elszenvedett vereségért. Zalán a dobogó második fokára állhatott fel – mondta.



Zámbó Gergő szintén pontszerző helyezést harcolt ki, a 63 kg-osok között végzett az ötödik helyen. Parádi Lászlónak (54 kg), Fierpasz Andrásnak (58 kg), Fekete Csabának (58 kg) és Pesei Sándornak (76 kg) sajnos most nem sikerült a pontszerzés, de a hamarosan sorra kerülő szabadfogású versenyen újra bizonyíthatnak.

A klubhoz kapcsolódó hír, hogy Pupp Viktória, a DKSE-­Kozma István Magyar Birkózó Akadémia tehetsége a közelmúltban több külföldi nemzetközi versenyen is részt vett. Ezek közül kettőt megnyert a nyári serdülő, U15-ös Eb-n aranyérmes lány, a múlt héten pedig Lengyelországban szerepelt U20-as és U17-es szabadfogású versenyen. A viadalon mintegy 300 sportoló indult, a házigazdák és a magyarok mellett cseh, litván, lett, szlovák és ukrán sportolók. A fiatalabb korosztályban a 65 kg-s mezőnyben végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel Pupp Viktória. Többek között az ő eredményének is köszönhetően az élen zárt a magyar csapat az U17-es lányok között.