Pedig a Vas vármegyében megrendezett viadal kedvezőtlen előjelekkel indult: a háromszoros Európa-bajnok tornász, Kovács Zsófia hasfalproblémák – és a közelgő liverpooli világbajnokságra való tekintettel – nem indult, helyette a szintén dunaújvárosi Makai Lilla lépett elő. Az eredetileg versenyen kívül induló ifjú tornász, mindössze egy szeren, felemás korláton szerepelt, ahol végül hetedik helyen bekerült a döntőbe. A fináléban nyolcadikként fejezte be a megmérettetést az élete első szombathelyi világkupáján szereplő tornász:

– Nagyon jó volt a verseny, főleg, hogy két nappal a verseny előtt derült ki az, Zsófi helyett indulok. Emiatt a stabil gyakorlatom helyett még a régebbi, de biztosabb verziót mutattam be. Nagy élmény volt hazai közönség előtt szerepelni, mindenképpen szerettem volna a fináléba bekerülni. Minden, ami ezután történt, csak egy plusz dolog volt. Trenka János edzőm is elégedett volt velem – zárta mondandóját Makai Lilla.



A dunaújvárosi különítmény legrutinosabb tagja Makovits Mirtill volt, aki két szeren, talajon, valamint gerendán indult, utóbbi szeren pedig bekerült a legjobbak közé. Itt végül csakúgy, mint Lilla ő is a nyolcadik pozícióban zárt.

– Fantasztikus érzés volt itt szerepelni, ilyen közönség előtt, hazai pályán. Amiatt természetesen bánkódom, hogy rontottam a gyakorlatban, de fel kell emelnem a fejemet, és tovább kell mennem. Bízom abban, hogy lesz még időm és lehetőségem javítani – értékelt a versenyt követen Makovits Mirtill.

Az érmek számát tekintve az egész magyar csapat legeredményesebb tornásza Mayer Gréta volt, aki Lillához hasonlóan „első bálozó” volt a versenyen. Ő három szeren, ugrásban, gerendán, továbbá talajon is elindult, és ha már ott volt, mindhárom szeren bekerült a döntőbe, mi több, három medáliát is szerzett. Ugrásban és gerendán bronz-, talajon pedig ezüstéremmel gazdagodott.

– Hihetetlen számomra az, hogy itt lehetek, hiszen néhány éve még a lelátón szorítottam Kovács Zsófinak és a többi rutinos versenyzőnek, most pedig itt vagyok… mindez ráadásul az első hazai World Challenge Cup-on, számomra ez lenyűgöző – mondta megilletődötten a viadalt követően Mayer Gréta, aki arra is kitért válaszában, a három érem közül, melyik áll hozzá a legközelebb.

– Látatlanban ezt az eredményt azért nem írtam volna alá, mert szeretek versenyezni, és mindenképpen meg szerettem volna tapasztalni, milyen itt lenni. A megszerzett érmeim közül a gerenda, illetve gerendán bemutatott gyakorlat áll hozzám jelen pillanatban a legközelebb – tette hozzá.

A hazatérést követően Trenka János, a DKSE vezetőedzője is értékelte a látottakat, aki a finálé két napját a helyszínen, a lelátóról tekintette meg.

– A kvalifikációt nem láttam, de összességében elégedett vagyok. Gréti szombaton az ugrás döntőjében megcsinálta, amit tud maximálisan. Lilláról ugyanez elmondható, ráadásul vele külön erre a versenyre nem készültünk, hiszen úgy volt, hogy Kovács Zsófi indul majd. Nála kisebb pontatlanságok voltak ugyan, de ezzel együtt aránylag jó gyakorlatot csinált. Neki készül már egy erősebb gyakorlata is. Mirtill gerendadöntője jól sikerült, kivéve a felugrásában ejtett hibát, amiért nagy kár. Gréti a talajt jól megcsinálta, de az amerikai tornász erősebb gyakorlata után azt látni lehetett, hogy az első hely számára már nem lesz elérhető.

Egyébként nincs megállás, a tornászok vasárnap már a fővárosban az országos szerbajnokságon bizonyíthatnak, egyelőre kérdéses, hogy Kovács Zsófival vagy nélküle.