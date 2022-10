A DAB-ASP magabiztosan várhatta a Ferencváros elleni randevút, hiszen a legutóbbi fordulóban, gólzáporos győzelemmel gyűjtötte be a ligapontokat a MAC Ikonok vendégeként. A Fradit pedig többszörösen is fűthette a bizonyítási vágy, hiszen az előző körben tett győri kirándulás nem éppen a legjobb végkifejlettel zárult számukra: 12–2-es vereséget szenvedtek a zöld-fehérek a kisaföldi megyeszékhelyen.

DAB-ASP–FTC Telekom 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

Dunaújváros: Valenta – Szabó 1, Gebei B. (1), Azari (1), Ráduly, Strenk – Piszmann M., Sinodkin 1, Marosi (1), Tamás 1, Piszmann S. – Gál-Soma, Jadlószki, Bogachev (1), Domokos, Nemetsev 1 – Kis, Szénási, Zakharevych. Vezetőedző: Tuomisoja Sami.

A ferencvárosiak góljait László Márk szerezte.

Az első harmadban a hazaiak akarata érvényesült. Jelezte mindezt, hogy amíg a DAB játékosai 19 alkalommal próbálkoztak gólszerzéssel, addig az FTC 8 kapura lövéssel zárta játékrészt. Az újvárosi nyomás egy gólt eredményezett Kirill Nemtsev talált be Földesnek. A második húsz percre változott a játék képe, a Ferencváros volt jóval aktívabb, ám gólokig az újvárosiak jutottak: Sinodkin és Tamás találatával már háromgólos előnyt épített ki a DAB. A vendégek László révén emberelőnyből szépítettek, majd a harmadik harmad elején ismét jött László, és minimálisra csökkentette a vendéglátók előnyét. Aggódni azonban nem kellett sokáig, mert Szabó Csaba a 47. percben fórból betalált (4–2), ezzel el is döntve a mérkőzés kimenetelét. Az utolsó percben a Fradi 6 a 4 ellen is támadhatott, ám a hazaiak ezt is kivédekezték a közel 96 százalékos védési hatékonysággal teljesítő Valenta kapus vezetésével.

A DAB-ASP négy mérkőzés után 8 ponttal a 3. helyen áll az Andersen Ligában.

A forduló további eredményei: Lehel HC–UNI Győri ETO HC 1–4, Sportországi Cápák–Dél-Budai HC 4–6, MAC Ikonok–Szeged 5–7.