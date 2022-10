Dunaújvárosi Acélbikák – DVTK Jegesmedvék Akadémia 6-0 (1-0, 5-0, 0-0)

DAB: Jarvinen – Svars (1), Varga (1), Pinczés (1), Niskanen 2, Valtola (1) – Léránt, Brus, Embrich 1, Ödman (2), Dézsi, Lammi, Vas 1 (1), Szalma, Somogyi, Török – Erdély, Tamás (1), Marosi, Stan (1), Strenk 2.

Vezetőedző: Niko Eronen.

Az első harmadot megnyomták a hazaiak, akik bár 18 is alkalommal célba vették a diósgyőri Hegedüs kapuját, e kísérletekből mindössze egy gól született: a 8. percben Niskanen volt eredményes. A középső játékrészben aztán kinyílt a gólzsák. A 24. percben az újvárosiaktól Pinczés kapott kétperces kisbüntetést, ám hátrányból ezúttal előnyt kovácsolt a DAB. Egy korongszerzés után Tamás és Strenk ment el 2 az 1-ben, az akciót végén Strenk talált be (2-0). Belelendült a házigazda, bő két perc múlva Vas lőtte ki elegánsan a jobb felsőt (3-0). Ismét hátrányba kerültek a Bikák, a bírók most is Pinczés látták vétkesnek és az emberhátrányból újra az újvárosiak jöttek ki jobban. Egy mutatós kontra végén Embrich csúsztatta a pakkot Hegedüs hálójába (4-0). A 32. percben pedig Strenk megszerezte saját maga második, egyben csapata ötödik gólját. Kapust cserélt a DVTK, Gratzl kapott bizalmat, ám Niskanen emberelőnyben eleresztett bombája ellen ő is tehetetlennek bizonyult (6-0). A továbbjutás kérdése 40 percben után eldőlt, a záró harmadban pedig több gól már nem esett, így magabiztos győzelemmel a DAB lépett tovább a Magyar Kupa második fordulójába.