Reggeltől a Pénzügyőr Kőér utcai sporttelepén az utolsó selejtezővel folytatódik a sorozat a felnőttek és a gyerekek kategóriájában is, majd délután következik az elődöntős szakasz. A finalisták pedig este, a Budapest Honvéd–Mezőkövesd NB I-es mérkőzés keretében küzdhetnek meg a Bozsik Arénában a fődíjért, amely a felnőtteknél egymillió, a gyerekeknél százezer forint lesz.

Az idei megmérettetés május 12-én, a Margitszigeti Atlétikai Centrumban vette kezdetét, összesen több mint száz helyszínen rúgták a büntetőket a vállalkozó szelleműek, egyebek között Dunaújvárosban, Nagyvenyimen, Előszálláson, Dunaföldváron is.

Nagyvenyimről Rikkers Péter, Horváth Attila és Varga Nándor, Előszállásról Czifra István, Mukli Máté és Reichardt Bálint, amíg Dunaújvárosból Lénárt György és Szekszárdi László jutott tovább. Érdekesség, hogy Nagyvenyimen a pályafutása során döntően Baracson és Dunafölváron szereplő Hruby Tamás védett, akit 216 centijével a világ legmagasabb kapusaként tartanak számon. A szervezők 2022-ben már az országhatáron túl is mozgolódtak, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy is otthont adott egy-egy fordulónak. Az eddigi legidősebb nevező a 69 éves Jeges József, legtávolabbról pedig Kőrösi Zsanett érkezett, aki Londonból utazott haza a martonvásári selejtezőre.

A finálé napján délután az elődöntő a felnőtteknél 128-as, a gyermekeknél 32-es táblával veszi majd kezdetét – minden párharcban három-három rúgása van mindenkinek, hacsak nem szükséges ráadás. A két-két döntős pedig este, az NB I-es találkozó szünetében küzdhet meg a győzelemért, ekkor már öt-öt lövést küldhetnek kapura a fődíjakért.

A sorozat fővédnöke, a 108-szoros korábbi válogatott kapus, Király Gábor. Tavaly első alkalommal csaknem negyven helyszínen rendezték a sorozatot a felnőtt mezőnyben, amelyen kétezer induló közül az amatőr, megyei másodosztályú bajnokságban játszó szegedi Heredea Máté végzett az élen, és ezzel az övé lett az egymillió forintos fődíj.