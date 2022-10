A Horfer Serleg csoport hetedik fordulója után változatlanul a Besnyő vezet, de csak meccselőnnyel a Rác­almás előtt. Az ötödik helyig szintén megmerevedett a tabella, így maradt az Alap, Nagylók, Kulcs sorrend. A középmezőnyben viszont már láthatunk helycseréket. A Szabadegyháza-Sárosd II. és Sárszentágota is hármat lépett előre. Előbbiek a kilencedikről a hatodikra, utóbbiak a tizenkettedikről a kilencedik helyre ugrottak. A lista végi négyes fogatban Kőszárhegy, Vajta, MPF-Ráckeresztúr és Dég foglal helyet.



Rácalmás–Kulcs 1–0 (0–0)

Rácalmás: Farkas – Molnár, Domak (Horváth 92.), Juhos (Suplicz 69.), Pásztor, Balogh (Hatvany 84.), Hír, Bartók (Gergelyfi 46.), Pinte (Hornyák 75.), Szeitz, Illés.

Kulcs: Murvai – Cseresnye (Koz­ma 76.), Németh, Ócsai (Seres 87.), Molnár (Balla 70.), Mács­falvi, Cserkuti, Godó, Völcsei, Szabó, Horváth (Plézer 70.).



A szomszéd települések találkozói mindig nagy közönséget vonzanak, hiszen nemcsak a sportpályán találkoznak a községek lakosai egymással, de sok esetben családi, vagy éppen kulturális kapcsolatok is összekötik őket. Ezért sem kell csodálkozni a különleges hangulaton, ami a mérkőzéseket övezi. Csak egy példa: Garda István, a Rácalmás elnöke hagymás zsíros kenyeret kínálva járta a szurkolói tábort, a hazait és a vendéget egyaránt, kellemes időtöltést kívánva. A pályán közben pedig ádáz, de sportszerű küzdelem folyt, s kérdés volt, ki lövi az első gólt?

Erre a pillanatra ötvenhét percet kellett várni, mikor a rácalmási Domak Patrik talált be egy kipattanó labdából a vendégek kapujába. Ezzel el is döntötte a három pont sorsát. A kulcsiak becsülettel küzdöttek, de a bőségesen adódó helyzeteiket nem tudták végül gólra váltani.

Boncz Gábor, a Rácalmás edzője így értékelt: – Az első játékrész a Kulcs csapatának állt. A második egy kicsit nekünk. Összességében nagyon kiegyensúlyozott mérkőzést vívott egymással a két csapat. Mi pedig mindent megteszünk, hogy a legjobb eredménnyel zárhassuk az őszi fordulókat.

A forduló további eredményei: Kőszárhegy–Cece 4–2, Lajoskomárom II.–Besnyő 0–2 Nagylók–Szabadegyháza-Sárosd II. 0–5, Ráckeresztúr–Alap 0–2, Sárszentágota – Dég 5–0.