Pauls Svars 1998-ban született. A 24 éves játékos saját országának bajnokságán kívül játszott Svédországban, valamint a HK Riga csapatával bemutatkozhatott az orosz bázisú MHL-ben is. 2017. kiemelkedő év volt számára, hiszen a Dinamo Riga játékosaként még a KHL hangulatába is belekóstolhatott. Legutóbb az Olimp Riga csapatát erősítette, akikkel a lett bajnokság mellett a Continental Cup sorozatában is részt vehetett.

A 181 cm magas védő a 2021/2022-es szezonban 2 góllal és 18 gólpasszal segítette társai és egyesülete teljesítményét. Most új kihívásokat keresve, tele ambícióval érkezett Dunaújvárosba, ahol bízunk benne, hogy nagy segítségére lesz Erste Liga keretünknek. Isten hozott a Duna-parton Pauls!

Forrás: acélbikák