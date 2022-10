Az LMSK visszalépett a bajnokságtól, ezért a csapatot kizárták a csoportból

Az Aquantis másodosztályban szombaton egyetlen találkozót rendeznek. Az elmúlt forduló után még listavezető, de az LMSK visszalépése után a harmadik helyre visszacsúszó Baracs az újonc Beloiannisz együtteséhez látogat. A hazaiak eddig jól teljesítettek, de az előző körben szoros vereséget szenvedtek Adonyban. A baracsiakra a gólzáporos hazai győzelmet követően ezúttal biztos, hogy sokkal nehezebb feladat vár. Másnap két, jó formában lévő együttes találkozik Nagykarácsonyban, ahol az Adony lesz a vendég. Az adonyiak két hete a Baracs otthonában is jól tartották magukat, tehát szoros mérkőzésre lehet számítani. A még pont nélküli Nagyvenyim ebben a körben a Káloz csapatát fogadja. A házigazdák abban bíznak, hogy minden sorozat, így a rossz is megszakad egyszer. A dobogó második fokára fellépő KK Grain Kft.-Mezőfalva idegenben lép pályára. A Szabadbattyán vendégeként csak a győzelmük aránya lehet kérdéses. A Polgárdi – Előszállás párosításban két masszív együttes csap majd össze. A forduló további programja: Seregélyes –Aba Sárvíz. A Kisláng – LMSK találkozó viszont elmarad. Az FMLSZ 34/2022. számú értesítőjéből kiderült, hogy a versenybizottság a csoportból az LMSK csapatát kizárta, mivel a lepsényiek írásban bejelentették, hogy felnőttcsapatukat visszaléptetik a további küzdelmektől. A határozat rendelkezik arról is, a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit a bajnokságban részt vevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell.

A Horfer Serleg harmadosztályban ezúttal minden összecsapást vasárnap rendeznek: Rácalmás – Besnyő, Kőszárhegy – Szabadegyháza-Sárosd II, Lajoskomárom II – Nagylók, MPF-Ráckeresztúr – Kulcs, Sárszentágota – Cece, Vajta –Alap. Szabadnapos ezúttal a Dég együttese lesz.