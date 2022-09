Kuczora Csenge remek egyéni teljesítményének is köszönhetően 28–20-ra győzte le idegenben a Vác a Békéscsabát a női kézilabda NB I. 2. fordulójában vasárnap este – számolt be az nso.hu. A játéknap másik találkozóján a Mosonmagyar­óvár fogadta az előző fordulóban az MTK-t legyőző Kisvárdát. A hazaiak jobban kezdték a meccset, már az első félidőben hattal is vezettek. Előnyüket a második játékrészben tovább növelték, és 35–27-re megnyerték a találkozót. Érdekesség, a Mosonmagyaróvárban a két kapust leszámítva mindenki betalált legalább egyszer.