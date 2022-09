Pénteken rajtol a jégkorong Erste Liga 2022/23-es idénye, 18.45 órától a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Clubot fogadják. A mérkőzés előtt, csütörtökön este a klub még egy igazolást jelentett be, a dunaújvárosi születésű támadót, Strenk Olivért. A 20 éves csatár a MAC-ban nevelkedett, végigjárta a korosztályos csapatokat, majd bemutatkozott a junior válogatottban is. Az utóbbi két szezonban a MAC HKB Újbuda Erste Liga keretének, és az U21-es gárdának is tagja volt.

Ide kapcsolódó hír, hogy a székelyföldi erdélyi klubok képviselőinek és jelöltjeinek kizárásával tartotta tisztújítását csütörtökön a Román Jégkorong Szövetség. Ugyanakkor a választás után felállt elnökség megadta az SC Csíkszeredának, a Gyergyói HK-nak és a Corona Brassónak az Erste ligás részvételi jogot.