Először 2020 szeptemberében, a pandémia első hulláma után léptek kispályára ama települések csapatai, ahol nagypályás futballcsapat szervezett keretek között, bajnoki rendszerben évek óta nem működött. A megyei szövetség illetékesei azokat a falvakat, városokat igyekeztek megszólítani, ahol a korábbi évtizedekben sikeres együttesek szerepeltek a különböző osztályokban, majd a labdarúgás elhalványult a községben. Két éve 21 gárda kezdte meg szereplését öt csoportban, egy éve 16 brigád nevezett, ezúttal 13. Bár a szám csökkenő, lemorzsolódás nincs, illetve nem lényegi.

A cél az, később a kicsiből nagypályás labdarúgás legyen a településeken

Az feltétlenül örömteli, hogy közben Pusztaszabolcs, Velence, Csákberény, Baracska a nagypályás sorozatra nevezett, a megyei harmadosztályban kezdték meg szereplésüket. A velenceiek egy éve a megye III-ban indultak, kivívták a jogot, idén már eggyel feljebb, a megyei második vonalban rúgják a labdát. Az alapvető célunkat elértük, a kispályából nagypálya legyen. Tavaly kora ősszel is becsatlakoztak olyan települések, ahol ugyan van nagypályás csapat, de szerettek volna itt is bizonyítani. Mivel a lehető legtöbb labdarúgónak szeretnénk játéklehetőséget biztosítani, ezért a kérést támogattuk, a megyei kispályás bajnokságban olyan futballisták juthatnak szóhoz, akik csak ezen a pontvadászaton lépnek pályára. Ilyen a Bicske és a Cece csapata – mondja Schneider Béla ötletgazda, az ­FMLSZ igazgatója.

A sorsolás nemrégiben zajlott, a hétvégén pedig már a küzdelmek is megkezdődnek, három csoportban. A középben a körzetünkhöz tartozó Perkátán szerepel a hazaiak mellett Csősz, Nadap és Sukoró, a déliben, Mezőkomáromban pedig a vendéglátókkal küzd Alsószentiván, Cece és Sáregres.

Az első bajnokságot Úrhida nyerte 2021 májusában, a fehérvári döntőben, a MOL Aréna Sóstóhoz tartozó műfüves pályán, négy hónappal ezelőtt Perkáta diadalmaskodott a koronázóvárosban. A gólkirály a 2020-21-es idényben a Perkáta játékosa, Palóka Csaba lett 24 találattal, legutóbb pedig dr. Molnár Krisztián, a Sukoró labdarúgója szerezte a legtöbb találatot, 39 alkalommal zörgette meg a hálót.