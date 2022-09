A szokásoktól eltérően három vagy négy nap helyett mindössze két napba sűrítették bele a versenyprogramot a francia fővárosban, ahol a magyarok közül csak a nők léptek a szerekhez. Az előzetes tervek szerint Szilágyi Nikolett ugráson és talajon, Mayer Gréta gerendán, ugráson és talajon, a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia felemáskorláton és gerendán, míg Székely Zója felemáskorláton mutatott volna be gyakorlatot. A dunaújvárosi kétszeres olimpikon Kovács azonban már egy kisebb hasizomhúzódással utazott ki csütörtökön, de a kinti edzés után úgy döntött a szakvezetés orvosi javaslatra, hogy a magyar versenyző nem szerepel Párizsban, hiszen az októberi végi liverpooli világbajnokság az elsődleges, így nem kockáztattak további sérülést.

A késő estig tartó selejtezőben ugráson Mayer Gréta 12.750 ponttal a hatodik helyen végzett, így finálés lett, Szilágyi Nikolett ugyanitt 15. lett 12.350 ponttal. Felemáskorláton csak az Eb-ezüstérmes Székely Zója szerepelt, gyakorlatát 13.500 pontra értékelte a zsűri, ezzel ötödik pozícióban hozta a döntőt. Talajon Mayer egy újabb finálét szerzett, szintén hatodikként, 12.650-nel került a legjobbak közé, Szilágyi 11.600 pontja a 20. helyet érte. Gerendán Kovács helyett Szilágyi kapott lehetőséget, aki 12.750 ponttal a 7. helyen jutott be a döntőbe, Mayer itt hibázott, és 11.800 pontot kapott gyakorlatára.

Folytatás vasárnap a szerenkénti döntőkkel négy magyar érdekeltséggel.

Trenka János, edző: Nagyon örülünk mind a négy finálénak, hiszen rendkívül erős mezőny volt, és úgy számoltunk, hogy nem is lesz döntőnk. A lányok hibátlan gyakorlatokat mutattak be, a szerencse is mellénk állt, így büszkén mondhatom, hogy négy finálénk lett. Elsőként Mayer Gréti húzta be az ugrást, aztán jött Székely Zója felemáskorláton, majd gerendán Szilágyi Niki, itt Gréti sajnos rontott, pedig ha sikerül, akkor ez a döntő is meglett volna, de aztán talajon összejött neki. Kovács Zsófi sajnos nem tudott be bemutatkozni, már egy hasizomhúzódással jöttünk ki, és az orvos is azt mondta, nézzük meg az edzésen, mit bír Zsófi, de a legfontosabb az, hogy ne sérüljön rá. Így először a felemáskorlátot mondtuk le, aztán a gerendát is, mert két elemet se tudott megcsinálni Zsófi, tartott tőle, nehogy elszakadjon a hasizma. Így most pihen, pontosabban azt a munkát végzi el itt, amit ilyen sérülés mellett lehet, így például nyújt. Izgatottan várjuk a vasárnapi négy döntőt.