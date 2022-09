– Bár még most is nagyon fiatal, már számos helyen megfordult edzőként. Milyen utat járt be Dunaújvárosig?

– Gyerekként a szülővárosomban kezdtem hokizni, és szépen végigjártam a korosztályos csapatokat. Azonban már korai felnőtt éveimben nagyon sok sérülésem volt, így viszonylag hamar el kellett gondolkodnom a jövőről. Abban biztos voltam, hogy valamilyen formában a jégkoronggal szeretnék foglalkozni. Alapvetően két lehetőséget láttam magam előtt: vagy a csapat mellett maradok egyfajta háttéremberként, vagy pedig az edzői pályára lépek. Hittem abban, hogy érdemben tudok segíteni a srácoknak a jégen, így végül az utóbbi mellett döntöttem. Nem bántam meg, hiszen szinte rögtön éreztem, hogy ez az én utam. Jégen lenni, figyelni a csapaton belüli folyamatokat, együtt átélni a pozitív és a negatív szituációkat is a játékosokkal. Otthon kezdtem edzősködni, és különböző csapatok mellett dolgoztam négy éven át. Majd következett Dánia, előbb korosztályos csapatoknál tevékenykedtem, majd másod­edzőként a Vojens IK felnőttgárdája mellett. A következő állomás Norvégia volt. Itt három évet töltöttem a Narvik Hockey-nél. Aztán hazatértem Finnországba, és három különböző gárdánál (KeuPA HT, Hokki, SaPKo – mindhárom Mestis Liga) dolgoztam.



– Milyenek voltak az első benyomásai a településről és az Acélbikák csapatáról?

– Dunaújvárosnál egy kisebb településről származom. Tetszik, hogy élhető a város, hiszen minden könnyen elérhető közelségben van, ráadásul az időjárás is remek! A csapattal kapcsolatban pedig: mindig éles helyzetben derül ki, hogy a keretet jelenleg alkotó hokisok pontosan mire is lesznek képesek hosszabb távon. A szakmai stáb tapasztalatai eddig összességében pozitívak. Szeretnének jó és eredményes hokit játszani. Előttünk is ismert, hogy az előző szezonok nem a klub tervei szerint alakultak. Azzal a céllal érkeztünk, hogy ezen változtatunk, és közösen a győzelem útjára lépünk.



– Nemcsak vezetőedzőként számítanak önre a DAB-nál, hanem a klub sportkarrierprogramjáért is felel.

– Igen, de ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy kész sablont, hogy valaki idejön és mindenkinek megmondja, hogy mától ezt és ezt kell csinálnia. Természetesen van a fejemben egy alapkoncepció, de a struktúrát közösen kell felépítenünk és működtetnünk az itt dolgozó többi edzővel és szakemberrel. Figyelembe kell vennünk a helyi adottságokat és feltételeket. Ezek alapján kell kialakítanunk azt a modellt, amely itt, Dunaújvárosban működőképes lehet. Az alapoktól kell felépíteni ezt a rendszer. Természetesen ez egy hosszabb távú folyamat lesz.



– Tíz éve nyert legutóbb bajnokságot az Acélbikák. Bár még mindig a jégkorong az egyik legnépszerűbb sport a városban, a szurkolók már régóta vágynak egy újabb ütőképes csapatra. Mire számíthat idén a közönség?

– Az a legfőbb célunk, hogy versenyképesek legyünk az Erste Ligát jelenleg meghatározó, kiemelkedő klubokkal. Tehát olyan teljesítményt kell letennünk a jégen, amely újra vonzóvá teszi az újvárosi hokit a szurkolók, a támogatók és a rivális csapatok, játékosok szemében is. Nemcsak csapatként kell előre lépni, de a játékosoknak is fejlődniük kell napról napra, edzésről edzésre.



– Kérem, tömören foglalja össze nekünk Niko Eronen hokifilozófiáját.

– Az őszinteségben hiszek! Azaz nyíltan kell kommunikálni, a klubvezetésnek, az edzőknek, a játékosoknak egyaránt, hiszen csak így tudjuk közösen elérni céljainkat. Nincs mese, mindenkinek bele kell rakni a munkát. Lehetsz te jó fej, és mondhatsz vicces dolgokat a jégen, de végül nem a szavak fognak számítani, hanem a jé­gen mutatott teljesítmény és az eredmény az adott találkozó végén. A játékosok muszáj, hogy éhezzék a tanulást, a fejlődés szükségességét, hiszen ezek hozzák meg majd a győzelmet. Tömören: minden edzés fontos, hiszen egy újabb lehetőség, hogy jobbá válj abban, amit csinálsz.