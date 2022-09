Az újonc Békéscsaba elleni sikerrel nyitott a Kohász szombaton az új szezonban, a találkozó tipikus nyitó meccs volt, hiszen elég hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat. Ami viszont állandó volt: a küzdőszellem és a győzni akarás, ami végül eredményre vezetett.

A sikerből hat góllal vette ki a részét Szalai Babett, aki ebben a szezonban is viseli a csapatkapitányi tisztséget. A csupa szív játékos először egy kicsit a felkészülésről beszélt.



– Kemény időszak volt, de jól sikerült ez a hat hét, ami után már vártuk a rajtot. Előtte azért sikerült kipihennem magam, feltöltődve vágtam bele a munkába. Ami teljesen más jellegű Rapatyi Tamással, ő is többször elmondta már, hogy új szemléletet honosít meg nálunk, amit jobbára férficsapatok alkalmaztak eddig. Ehhez pedig fejben és fizikálisan is tökéletes állapotban kell lenni, a lényege: mi irányítsuk a játékot és ezáltal az ellenfelet is. Védekezésben azon túl, hogy tudjuk elővételezni, mit fog tenni a másik, például lábmunkával kényszerítsük az általunk kívánt területek felé. Támadásban pedig az egy-egyezés, kettő-kettezés kap főszerepet, ezáltal az adott játékos is. Ezek tökéletessé tételéhez természetesen idő kell még, de jól haladunk – mondta Szalai Babett.

A Kohász kapitánya arról is beszélt, hogy a csapatban remek a kohézió, az idősebb és fiatal játékosok nagyon jó elegyet alkotnak. A rutinos emberek pedig mindenben segítik, támogatják az ifjakat, ha kell. Fontos a pozitív visszacsatolás és a bátorítás is, nem szabad csüggedni egy-egy hiba vagy rossz döntés miatt. Kapitányként pedig ő az összekötő kapocs a szakvezetés és a társak között. Egyébként e tisztségét automatikusan folytatta, amit szeret és megtiszteltetésnek vesz.

– A rajton elég hullámzó volt a teljesítményünk, de nagyon örültünk a győzelemnek. Szerintem is kiegyenlítettebb lett a mezőny, így minden pont fontos azon túl, hogy szerintem lesznek meglepetések a szezonban, nagyon remélem, mi is tudunk szállítani ilyen eredményeket. Pénteken az Alba Fehérvár következik, velük mindig kiélezett csatákat vívunk a megyei rangadón. Most sem lesz ez másként, de nagyon szeretnénk idegenből is elhozni a pontokat. Lehet, csak az utolsó pillanatban dől el a győzelem, amiből mi szeretnénk jól kijönni – mondta.



Ami a fehérváriakat illeti, ők a rajton tíz góllal kaptak ki Debrecenben, így pénteken mindenképpen javítani akarnak. A keretük az alábbiak szerint változott. Érkezett: Katarina Stosics (balátlövő, Szombathely), Bruna Zrnic (jobbszélső, Buducsnoszt Podgorica), Szemes Szonja (jobbszélső, Győri Audi ETO). Távozott: Gajdóczi Barbara (Dunaszerdahely), Szarka Adrienn (balszélső, visszavonult), Bardi Fruzsina (beálló, Motherson Mosonmagyaróvár KC), Triscsuk Krisztina (irányító, visszavonult), Töpfner Alexandra (jobbszélső, ­DVSC Schaeffler), Domokos Dalma (jobbszélső, Vasas).

A második fordulóban már lejátszották: Budaörs–FTC 21–30, Érd–Győr 22–35. A további párosítás: DVSC–MTK Budapest, Siófok–NEKA, Békéscsaba–Vác, Mosonmagyaróvár–Kisvárda.