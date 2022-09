Az első fordulóban a dunaújvárosiak 6-2-re kikaptak hazai pályán a BJAHC-től, míg a brassóiak Székesfehérváron 3-1-re verték a FEHA19-et.

A pénteki találkozó nagy csatát hozott, felváltva vezettek a csapatok, de a 47. percben a finn-észt kettős állampolgárságú Erik Embrich eldöntötte a mérkőzést a DAB javára (4-3).

A meccsel kapcsolatban egy érdekes statisztikai adat: az Acélbikák tavaly nagyon rosszul szerepeltek a bajnokságban, vereség, vereséget követett. Ennek köszönhető, hogy pénteken egy igen rossz sorozatot szakítottak meg. Ha hinni lehet a statisztikáknak – és miért ne lehetne – akkor egy huszonkét meccses nyeretlenségi sorozatot szakítottak meg. A DAB legutóbbi 2021. december 4-én a MAC ellen hagyta el győztesen a pályát Erste Liga mérkőzésen.

Niko Eronen, a DAB vezetőedzője: – Ahogy az előző mérkőzés után is mondtam, nagyon nem mindegy, miként kezd egy mérkőzést a csapat. Most jól, lendületesen kezdtünk, s bár a Brassó még az első harmadban fordított, ilyenkor azért folytatni a meccset. Az első negyven perc ki-ki játékot hozott, a harmadikban mutatott játék miatt viszont büszke vagyok a srácokra, ez volt talán a legjobb harmadunk eddig, nagy győzelmet arattunk.

Strenk Hunor (a Brassó másodedzője): – Úgy gondolom, hogy ma elsősorban a kiállítások száma jelentette a különbséget ma az eredményben. Nem kezdtünk egyébként rosszul, de a második harmadban jöttek az emberhátrányok, amelyekből nem jöttünk ki jól. 3-2-nél két kapuvasunk is volt, talán alakulhatott volna másként is a mai mérkőzés, ha kicsit több a szerencsénk. Agresszív hokit játszott mindkét csapat, nem volt olyan magas a színvonal, inkább küzdelmes meccs volt, mely után tanulnunk kell a hibáinkból, s nem szabad ilyen buta kiállításokkal helyzetbe hozni aktuális ellenfelünket.

A DAB szeptember 25-én vasárnap ismét pályára lép, ezúttal a bajnoki címre törő Gyergyói HK-t fogadja. A találkozó 17 órakor kezdődik.