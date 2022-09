A szerdai találkozón a három dunaújvárosi játékossal felálló együttessel szemben a találkozó elején még tartotta magát a házigazda, aztán Gurisatti Gréta vezérletével kiütéses siker, 22–6 lett a vége. A DFVE pólósai közül Mahieu két, Horváth egy gólt lőtt, Garda nem talált be.

Bíró Attila szövetségi kapitány: – Jól szolgálta ez a mérkőzés a célunkat, láttam nagyon jó egyéni teljesítményeket is, összességében nem lehetek elégedetlen, még ha az eleje nehezebb is volt, de hát ellenfél is van a vízben. A horvátok foggal-körömmel csimpaszkodtak, vigyáznunk kellett, hogy ne szedjünk össze még egy sérülést. A legnagyobb pozitívum Parkes visszatérése, aki nyilván nincs még tökéletes formában, de hétfőig még javulni fog.

A szombati záró körben az eddig nulla pontos Románia lesz a mieink ellenfele, ahol szintén nem nagyon kell majd izgulni. A csoport harmadik helyén záró válogatott számára hétfőn pedig következik a negyeddöntő, ahol minden jel szerint a címvédő spanyolok várnak ránk.