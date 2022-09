Mayer ugrással kezdett, ahol Draskóczy Imre szövetségi kapitány tájékoztatása szerint végül 12,625 ponttal a 8. helyen végzett. Talajon 12,550 pontra értékelte gyakorlatát a zsűri, így ezen a szeren a 7. pozíciót szerezte meg. Felemás korláton Székely Zója pontszáma 12,250 lett, ez pedig a 8. helyet érte a fináléban. Szilágyi Nikolett gerendán szerepelt a legjobbak között, ahol 12,300 ponttal hetedikként zárt.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány így értékelt: – Nagyon örülök annak, hogy mind a négy szeren ott voltunk a fináléban, és meg tudta mutatni magát a magyar válogatott. Ez egy kiváló felkészülési állomás volt, ahol a csapat nagyon jól kezelte legjobb tornászunk, Kovács Zsófi kiesését, be tudta tölteni a hiányzó helyeket, és mindenütt döntőt hozott. Ez a mostani finálés nap már nem volt olyan fényes, mint a szombati selejtezős, több rontásunk is volt. Mayer Grétánál edzőjével, Trenka Jánossal egyeztetve egy új variációt próbáltunk ki ugrásban a liverpooli vb-re való felkészülés jegyében. Mindenképpen szeretném kiemelni Szilágyi Nikolett szereplését, büszke vagyok rá, a nem tervezett szeren, gerendán hozott egy döntőt, és úgy gondolom, így mindenképpen jó eséllyel tervezhetünk vele a vb-n, mint csapatemberrel. Korábban voltak negatív felhangok a challenge világkupákat illetően, éppen ezért ki szeretném emelni, hogy ez a versenyen visszaadta ezek rangját, több Európa-bajnok, világbajnoki érmesek, helyezettek sora volt ott Párizsban, így nagyon nívós és nagyon rangos esemény volt ez a mostani, sok olyan sportoló volt jelen, akikkel találkozhatunk Liverpoolban is – nyilatkozta.

A hétvégén pedig már Szombathelyen folytatódik a sorozat, ahova klasszisok sora érkezik, 27 nemzet tornászai lesznek ott az Arena Savariában. Kérdés, addigra Kovács Zsófia sérülése rendbe jön-e, s tudja-e vállalni a szereplést. Rajta kívül Mayer Gréta, továbbá Makovits Mirtill kapott meghívót a Dunaújvárosi KSE-ből, sőt, versenyen kívül Makai Lillai megmutatja magát a rangos megmérettetésen.