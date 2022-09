A Békéscsaba elleni hazai győzelem után egy sokkal nehezebb mérkőzés várt a felnőtt csapatra, mely idegenben, az Alba Fehérvár KC otthonában folytatta a bajnoki küzdelmeket ma este hat órától, írja a kohaszkezi.hu.

A cél természetesen az volt, hogy újabb két egységgel gyarapítás a DKKA számát, ám a kezdés nem úgy alakult, ahogy azt elképzeltük, mert a házigazdák nagyon gyorsan kétgólos előnyt szereztek, s miközben a mieink több helyzetet kihagytak, a 6. és a 10. perc között egy 3-0-s rohammal már 6-2-re lépett meg együttesünktől a megyei rivális. Jött is a menetrendszerű időkérés, mely alatt szerencsére sikerült rendezni a sorokat, kezdett összeállni a védekezés, míg az ellenfél kapuja előtt Kazai és Farkas célzott pontosan, így a játékrész derekán már csak egy gól volt a hátrányunk (6-5). Ekkor jött egy kisebb hullámvölgy újra a mieink játékában, s ismét meglépett hárommal a fehérvári alakulat, ám a mieink küzdőszellemére továbbra sem lehetett panasz, s Horváth, Farkas, valamint Matucza góljai után végre ismét egált mutatott az eredményjelző a 26. percben. Kézilabdázóink ezúttal a félidő hajrájában is jól koncentráltak, s Farkas és Horváth újabb góljainak is köszönhetően 11-10-es vezetéssel vonulhattak a félidei pihenőre.

A második etapot sajnos újra jobban kezdte az Alba, Weisheitel kiállítása alatt sorozatban három gólt szereztek a házigazdák, s mikor már 14-11-re vezettek, muszáj volt ismét időt kérnie Rapatyi Tamásnak a 34. percben. Ismét fel kellett tehát venni a munkásruhát, s bár Farkas és Borgyos góljaival sikerült minimálisra csökkenteni a hátrányt, elég volt egy újabb kihagyás, s már 18-14-es fórnak örülhettek a hazaiak. Akadémistáink azonban továbbra is óriási szívvel küzdöttek, Oguntoye sorozatban mutatta be a védéseket, míg a túloldalon Farkas, Fodor, Horváth és Nick is betalált, így az 50. perchez érve kezdődhetett minden elölről (19-19). Nagyon nem jött jól azonban Weisheitel harmadik két perce, mert ő így végleg kiszállt a játékból, ám kézilabdázóink ennek ellenére is magukhoz ragadták az előnyt, igaz a fehérváriak rendre egalizáltak, így még az 58. percben sem lehetett megjósolni, ki örülhet majd a végén (24-24). Fodor találata után azonban megint emberhátrányba kerültek a mieink, ráadásul az Alba ismét gyorsan egalizált, majd mikor 14 másodperccel a meccs vége előtt megszerezte újabb találatát, úgy tűnt, meg is nyeri a mérkőzést. A DKKA-nak azonban erre is volt válasza Farkas Johanna révén, aki a találkozó utolsó másodpercében egy hihetetlen találattal döntetlenre mentette a meccset, így az izgalmas, fordulatos csata igazságos pontosztozkodással ért véget (26-26).

Alba Fehérvár KC - DKKA 26-26 (10-11)

DKKA: Bartulović, Oguntoye - Arany 1, Agócs, Borgyos 1, Farkas 12, Fodor 4, Horváth 3, Kazai 2, Krupják-Molnár, Lakatos, Matucza 1, Nick 1, Poczetnyik, Szalai 1, Weisheitel. Edző: Rapatyi Tamás.