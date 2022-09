A Kulcs együttese a negyedik fordulót követően még a tizenkettedik helyen állt három ponttal, de az említett azonosságok miatt a Lajoskomárom II ellen aratott győzelemmel most nagyot léphettek előre, egészen a hatodik pozícióba. Remekeltek a rácalmásiak is otthon, folytatva hibátlan szériájukat most az Alapot múlták felül. A tabellán csak azért nem a Duna mentiek vezetnek, mert a múlt héten pihenősek voltak, így egy meccsel kevesebbet játszottak.

A középmezőny változása még, hogy helyet cserélt a Vajta és a Szabadegyháza-Sárosd II. Az alsóházban változás a Dég, a Sárszentágota és a Cece megjelenése.

Lajoskomárom II–Kulcs 1–4 (1–2)

Kulcs: Murvai – Gallai, Németh, Ócsai (Balla 62.), Völcsei (Seres 88.), Cserkuti, Molnár (Kozma 64.), Szabó, Mácsfalvi, Horváth L. (Plézer 69.), Pasqúalini.

Gólszerző: Gógán (81.), illetve Völcsei (10., 36.), Cserkuti (50., 63.).

Miután három forduló óta nem tudott pontot szerezni Ócsai Norbert csapata, ezért is volt nagyon fontos most ez a győzelem.

A kulcsi edző az alábbiakban foglalta össze csapata teljesítményét: – Megérdemelt győzelemmel utazhattunk haza. Pozíciós játékunk rendben volt. Támadásainkat végre eredményesen zártuk le. Sok párharcot elveszítettünk a durva belépők miatt. Van még mit fejleszteni a csapat mozgásán, de ez a mérkőzés mindenképp pozitív volt.

Rácalmás–Alap 6–3 (4–0)

Rácalmás: Farkas – Domak, Molnár, Juhos (Pinte 46.), Pásztor, Balogh (Kovács 79.), Hír, Hornyák (Szántó 71.), Bartók (Horváth 65.), Szeitz, Illés (Németh 46.).

Gólszerző: Bartók (6.), Pásztor (8., 17.), Hír (22.), Domak (53., 90.), illetve Lakatos (63.), Kaszás (80., 85.).

A 22. percre már 4–0-s vezetéssel futballozhatott a hazai csapat. Elsőként Bartók lendült akcióba 6. percben. Egy visszagurított labdából talált be az alapi kapuba. Alig telt el két perc, büntetőhöz jutottak a vendéglátók. A tizenegyes pontra lerakott labda mögé Pásztor állt, és nem hibázott. A 17. percben ismét Pásztor jutott főszerephez, Bartók beadásából tovább növelte a hazai előnyt. Aztán Hír előtt nyílt lehetőség és hatalmas, húszméteres bombával megkínálta az alapi bal felső sarkot, 4–0. A szünet elteltével újra a Rác­almásnál maradt a kezdeményezés, de feléledtek a vendégek is. Az 56. percben Domak még megszerezte az ötödik hazai gólt, utána azonban a vendégek háromszor is eredményesen fejezték be helyzeteiket, így szorosabbá téve a mérkőzést. Végül Domak második találatával fejeződött be a rác­almási gólgyártás.

Boncz Gábor csapata az egyetlen, amelyik hibátlan mérlegű

Boncz Gábor, a Rácalmás edzője így értékelt: – Szerencsére a múlt hét végi pihenő nem vetette vissza a társaság lelkesedését, és ismét megfelelő kerettel léphettünk pályára. Az első negyvenöt percben kiválóan olvastuk a játékot, aminek köszönhetően tetemes előnyre tettünk szert. A szünetről visszatérve már nem mondható el ugyanez, de végül szép befejezéssel mehettünk öltözőbe.

További eredmények: Kőszárhegy–Dég 4–3, Nagylók– Cece 4–3, Szabadegyháza-Sárosd II–Besnyő 0–5, Vajta–Rác­keresztúr 1–1.



A bajnokság állása